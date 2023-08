Powoli można rozpocząć już podsumowania tegorocznych zbiorów. W Polsce południowo - zachodniej żniwa dobiegają końca. Zboża zebrane są praktycznie w całości.

W regionach południowo - zachodnich żniwa dobiegają końca - ostatnie upalne dni sprzyjały zbiorom. Już tylko na nielicznych polach pozostają ostatnie zboża, praktycznie nie ma już rzepaku

W gospodarstwach hodowlanych do zebrania jest jeszcze słoma.

Woda, ziemia, agrotechnika - liczne czynniki determinujące plon

Jeśli chodzi o plonowanie to w tym sezonie wachlarz wyników jest bardzo szeroki. Oczywiście pogoda grała pierwsze skrzypce i na lżejszych stanowiskach gdzie zabrakło wody nie było szans na zbudowanie dobrego plonu. Niemniej w ogólnym rozrachunku większa część województwa dolnośląskiego i opolskiego nie miała najgorszego bilansu wodnego, dzięki czemu na zasobniejszych ziemiach udało się uzyskać dość dobre rezultaty. Nie brakowało więc stanowisk z których uzyskano zaledwie 3,5 - 4 t pszenicy z hektara, ale są i takie gdzie wynik przekraczał 9t/ha. Oprócz wody i jakości stanowiska bardzo dużą rolę odegrała agrotechnika - widać to nawet na poziomie tych samych miejscowości, gdzie pomimo podobnych stanowisk i warunków atmosferycznych wyniki plonowania różniły się od siebie nawet o kilkadziesiąt procent. Co prawda odpowiednia ochrona i zbilansowane nawożenie zawsze "robiły różnicę", niemniej w tym sezonie widać to szczególnie wyraźnie. O tym będziemy jeszcze wspominać w oddzielnym materiale.

Rzepak w tegoroczne żniwa z reguły poniżej 2000 zł/t

Niestety przez całe żniwa utrzymywały się niskie ceny za płody rolne. Rzepak w okresie żniw wyceniany był na 1700 - 2100 zł/t. Przy czym ceny przekraczające 2000 zł/t obserwowaliśmy tylko przez 2-3 dni i w zasadzie niewielkie transze towaru mogły być sprzedane w tych właśnie "wyższych" cenach. Co warto zauważyć - wilgotność sprzedawanego rzepaku była w wielu przypadkach wyjątkowo niska. Nie brakowało wielu transz towaru, gdzie nie przekraczała ona 6%. Średnia wilgotność oscylowała w przedziale 7-8%.

Pszenica mokra i tania

Odwrotną sytuację - jeśli chodzi o wilgotność - mieliśmy z pszenicą. Ten rok był chyba rekordowy bogaty w dostawy mokrej pszenicy. Część punktów zdecydowała się na odbiór mokrego surowca (powyżej 14,5%). Kolejki na suszarnie nie były więc odosobnionym widokiem. Oczywiście wpływ na taki stan rzeczy miała pogoda, która przerwała żniwa w regionie lokalnie nawet na dwa tygodnie. Część gospodarstw decydowała się na zbiór pszenicy nawet powyżej 17%.

Co ciekawe - jeśli weźmiemy pod uwagę spadek cen pszenicy w czasie żniw to okazuje się, że lepszym rozwiązaniem było koszenie mokrych zbóż niż oczekiwanie aż te przeschną. Pszenica paszowa w tym tygodniu wyceniana jest nawet na zaledwie 720 zł/t. Tymczasem przed dwoma tygodniami ta oscylowała w granicach 800 - 840 zł/t. Tak więc kosząc pszenicę o wilgotności 17 - 18% nawet po potrąceniach można było uzyskać lepszą cenę niż w tym tygodniu. Nieco lepiej, choć wciąż słabo, kształtują się ceny pszenicy konsumpcyjnej. W niewielkiej ilości firm oferty za konsumpcję dobijają do 900 zł/t. Niestety - jak już niejednokrotnie wspominaliśmy - ziarna konsumpcyjnego jest w tym sezonie bardzo mało, a obfite opady deszczu tylko pogorszyły jakość towaru.

Fatalne wyniki zbóż jarych

Fatalnie sypały zboża jare. Te początkiem wiosny już na etapie wschodów zmagały się z suszą i nie zdołały nawet wytworzyć w najgorszych scenariuszach kłosa. A krótkie źdźbła i kłosy o długości 2-3 cm były powszechnym widokiem. Niestety ale część pszenic jarych nie zdołała osiągnąć nawet 3 ton z hektara. Nie poradził sobie nawet owies, który jest przecież specjalistą od trudnych warunków. Trzeba przyznać, że ostatnie lata dla zbóż jarych są bardzo trudne. W tym sezonie oprócz suszy wpływ na niski plon miały także opóźnione terminy siewu - warunki w marcu nie pozwalały często na zakładanie plantacji. Zboża wiosenne były wysiewane nawet w drugiej połowie kwietnia. Tymczasem formy jare są bardzo wrażliwe tak na opóźnienia w siewie, jak i niedobory wody (bardziej od form ozimych).

Rolnicy takich żniw nie pamiętają

Tegoroczne żniwa z pewnością przejdą do historii głównie ze względów cenowych i pogodowych. Jeśli bowiem chodzi o ceny to te były (i rzecz jasna nadal są) zupełnie nieadekwatne do kosztów i realiów rynkowych. Z drugiej strony odnosząc się do pogody - wielu rolników podkreśla, że nie pamięta tak trudnych i przedłużających się zbiorów.