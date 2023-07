Tempo prac żniwnych w większości powiatów południowej Wielkopolski, Opolszczyzny i Dolnego Śląska jest bardzo zawansowane. Zbiory trwają już we wszystkich uprawach. Wyniki plonowania są bardzo różne. Podobnie jak ceny.

Pszenica nawet w obrębie kilkunastu kilometrów jest wyceniana na zupełnie innych poziomach. Przed sprzedażą warto porównać oferty

Susza daje o sobie znać na najsłabszych stanowiskach. Różnice w plonach są duże ze względu na punktowe opady w czasie wegetacji. Deszcze w tym okresie mają również wpływ na czas rozpoczęcia zbiorów

Koszone są już wszystkie uprawy

Pomimo zapowiadanych burz żniwa w większości powiatów Polski południowo - zachodniej trwają nieprzerwanie. W poniedziałek deszcze miały pojawić się niemal na całym Dolnym Śląsku a także w południowej Wielkopolsce. Front deszczowy pojawił się jednak w zasadzie tylko w zachodniej i południowej części województwa dolnośląskiego oraz w części Opolszczyzny. Co prawda liczymy na sprawne przeprowadzenie zbiorów, ale rolnicy w regionie zdecydowanie podkreślają, że deszcz jest już bardzo potrzebny. Na lżejszych stanowiskach wody brakuje niemal we wszystkich uprawach. W trudnej sytuacji są już chociażby buraki cukrowe, ziemniaki czy kukurydza.

Rzepak z dużą huśtawką cenową

Jeśli chodzi o zbiory to w zdecydowanej większości skoszone są już rzepaki. Tak jak wspominaliśmy niedawno rozpiętość wyników plonowania jest bardzo szeroka. W miejscach, gdzie wody nie zabrakło i jednocześnie na lepszych stanowiskach - oraz przy intensywnej ochronie - plony rzepaku lokalnie osiągały poziom powyżej 4t/ha. Niemniej takich wyników nie jest dużo. Trudno mówić o średniej, aczkolwiek z informacji spływających z rynku można przyjąć, że ta nieznacznie przekracza 3 t/ha. Niestety na wielu plantacjach takiego wyniku nie udało się osiągnąć, co w połączeniu z cenami i wysokimi nakładami powoduje, że rzepak z takich pól nie osiągał progu rentowności. Średnia cena skupu oscylowała w granicach 1900 - 1950 zł/t. Mieliśmy do czynienia z cenami powyżej 2000 zł/t tylko przez 2 dni.

Ceny pszenicy trzeba porównywać

Ciekawie wygląda sytuacja ze zbiorem pszenicy. Wydaje się, że tu horyzont czasowy zbiorów będzie najszerszy. Wszak część pszenic koszona była jeszcze przed rzepakami. Z kolei na części plantacji rośliny wciąż nie są w gotowości technologicznej do zbioru. Jednakże z dnia na dzień coraz więcej pszenic nadaje się już "pod kosę". Wilgotność ziarna na lepszych stanowiskach oscyluje niejednokrotnie jeszcze na poziomie 15 - 16%, ale ta sytuacja codziennie się zmienia. Pszenica na dobrej ziemi, która w niedzielę miała wilgotność na poziomie 15,7% już w poniedziałek wykazywała się wynikiem 13,5%. Oczywiście pojawiają się plantacje, gdzie wciąż słoma może hamować zbiory - źdźbła w najlepszych miejscach pola są jeszcze lekko zielone.

Plonowanie pszenicy jest o tyle lepsze, że w większości przypadków nie jest ona wysiewana na najsłabszych stanowiskach, gdzie wody zabrakło najszybciej. Niemniej część pszenic pojawia się i na nieco słabszych ziemiach - takie plantacje zazwyczaj są już zebrane. Plon najczęściej uzyskiwano w przedziale 5 - 5,5 t/ha na mozaikach. Przy czym rośliny wysiewane na swego rodzaju ryzyko na wyjątkowo słabych ziemiach nie przekraczały czasami nawet 4t/ha. Lepsze stanowiska z wyższym potencjałem plonowania będą dopiero koszone.

Cena pszenicy to prawdziwa huśtawka nastrojów. Nawet w obrębie tylko kilkunastu kilometrów różnice w wycenach to nawet 80 zł/t. Pszenica konsumpcyjna wyceniana jest na 790 - 880 zł/t, paszowa z kolei na 750 - 830 zł/t. Co więcej -zmiany cen następują niemal co chwilę. Dzwoniąc i pytając o cenę możemy usłyszeć diametralnie inną ofertę niż za choćby godzinę, kiedy zestaw będzie już na wadze. Trzeba jednak przyznać, że dynamika cen jest jak dotąd niższa niż w przypadku rzepaku. Tam w ciągu tylko 2 dni ceny potrafiły zmieniać się nawet o 250 zł/t.

W miejscach z największym brakiem wody nie radzi sobie nawet żyto i pszenżyto

Pszenżyto oraz żyto uzyskują zazwyczaj wilgotność na poziomie około 12 - 13%. Plony są oczywiście bardzo różne w zależności od stanowiska oraz bilansu wodnego. Niemniej zwyczajowo rośliny te wysiewane są na słabszych stanowiskach. Jeśli chodzi o pszenżyto to wyniki jakie spływają do mieszczą się w bardzo szerokim przedziale - od zaledwie 3 t/ha do nawet 7t/ha. Rzecz jasna najniższe wspomniane tu rezultaty dotyczą lekkich ziemi z dużym deficytem wody. Takie plantacje są znacznie przerzedzone, a zarówno kłos jak i ziarno mizerne. Na najlżejszych stanowiskach nieco lepiej radzi sobie żyto, ale tu z kolei dramatycznie niska jest cena. Skupujący za żyto oferują 530 - 600 zł/t, podczas gdy za pszenżyto w zasadzie niewiele więcej - od 50 do 680 zł/t. O ile jeszcze pszenżyto na mozaikach z przewagą nieco lepszej ziemi broni się (o ile tylko nie zabrakło wody), to już na najlżejszych stanowiskach mamy sporą dokładkę finansową.

Na najsłabszych ziemiach z dużym deficytem wody nie radzą sobie nawet żyto i pszenżyto. Fot. Karol Bogacz

W tym sezonie nawet owies i mieszanki jare mają problemy z uzyskaniem dobrych plonów. Niestety ceny owsa są wybitnie niskie. Jeśli dana firma jest zainteresowana jego zakupem to co najwyżej w cenach 550 - 620 zł/t. I choć jest to w ogólnym rozrachunku uprawa niskonakładowa to przy tak niskich wycenach trzeba zastanowić się czy nie lepiej pozostawić w gospodarstwie na cele paszowe.

Deszcze mogą pogorszyć jakość zbóż, ale są bardzo potrzebne

Jeśli prognozy pogody się sprawdzą to w nocy z wtorku na środę nad południowo - zachodnimi regionami powinny pojawić się większe opady. Z jednej strony jest się z czego cieszyć, ponieważ jak już wspominaliśmy kondycja roślin z uwagi na braki wodne staje się coraz słabsza. Z drugiej natomiast możemy mieć do czynienia z obniżeniem parametrów jakościowych pszenicy, a przy dłuższym okresie z opadami z porastaniem zbóż, zwłaszcza pszenżyta.

Punkty skupowe na obecną chwilę nie mają problemów z przepustowością, aczkolwiek w wielu miejscach podkreśla się, że odbiory zboża są wolniejsze niż w poprzednich latach - transport z firm skupowych nie odbiera towaru tak szybko, jak wymagałaby tego podaż rynkowa.