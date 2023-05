Zobacz galerię

Podczas spotkania w Sławkowie w woj. kujawsko-pomorskim firma Bayer zaprezentowała innowacyjne narzędzia wspomagające rolników oraz nowe strategie z zakresu rolnictwa zrównoważonego.

Magiczna pułapka na szkodniki rzepaku

Magic Trap to żółte naczynie do odłowu szkodników rzepaku w wydaniu XXI wieku. Pojemnik wypełniony wodą jest dodatkowo wyposażony w kamerę wysokiej rozdzielczości, która fotografuje odłowione szkodniki. System jest w stanie rozpoznać wszystkie znane w uprawie rzepaku szkodniki i wysyła do rolnika powiadomienie wraz z informacją o ich liczebności. Dzięki dodatkowemu zbiornikowi na płyn nie trzeba wymieniać go w naczyniu tak często.

Firma Bayer zaleca, by naczynie umieścić na polu zaraz po zasiewach, dzięki czemu możliwe będzie rozpoznawanie szkodników zagrażających rzepakowi już od najwcześniejszych faz rozwojowych. Przed pierwszym użyciem wystarczy naładować baterię urządzenia, później jest ono doładowywane przez panel słoneczny. W Polsce Magic Trap jest jeszcze w fazie testów. W sprzedaży jest już jednak dostępne w Niemczech i kosztuje ok. 150 Euro wraz z opłatą licencyjną.

Inteligentny kombajn

W centrum w Sławkowie można zobaczyć, jak działa rozwiązanie Bayer do mapowania plonów - FieldView Yield Kit. W skład zestawu wchodzą: odbiornik GPS, optyczne czujniki mierzące wielkość i wilgotność plonu a także przewody i rozdzielacze kablowe, niezbędne do podłączenia anteny GPS i czujników. Jak zapewnia firma Bayer, system jest kompatybilny ze wszystkimi kombajnami zbożowymi, niezależnie od roku produkcji, marki i modelu. Umożliwia monitorowanie wyników w czasie rzeczywistym, a po połączeniu z platformą Climate FieldView, która przechowuje dane o agrotechnice danego pola, pozwala na analizę podjętych decyzji.

Jedno z udogodnień platformy Climate FieldView zostało przedstawione na plantacji ziemniaków w Sławkowie. Na podstawie zdjęć satelitarnych tworzone są mapy wegetacji i mapy zużycia wody, które wraz z informacjami o prognozowanych opadach deszczu pomagają w podejmowaniu decyzji dotyczących nawadniania plantacji.

Nowe strategie

Tegorocznym motywem przewodnim kampanii „Grunt to Zrównoważenie” firmy Bayer są oszczędności i rentowność produkcji. W ramach kampanii opracowano m.in. listę 12 działań w uprawie rzepaku, które mają pomóc plantatorom w udoskonaleniu agrotechniki tego gatunku. Wśród owych 12 punktów jest mowa m.in. o zmianie technologii uprawy np. na strip-till, siewie punktowym z jednoczesną aplikacją nawozów, unikaniu zbyt gęstego i zbyt wczesnego siewu, doborze odmian pod względem efektywności wykorzystywania azotu czy zdrowotności roślin.

W odpowiedzi na „2023 Water Conference” Organizacji Narodów Zjednoczonych i światowy kryzys wodny firma Bayer ogłosiła pięciopunktową Strategię Wodną. Jednym z działań jest zmiana sposobu uprawy ryżu w regionach szczególnie narażonych na brak wody, ale również rygorystyczne wymogi i ocena dostawców pod kątem zużycia wody i odprowadzanych ścieków. Wskaźniki jakości i ilości wody będą włączone w decyzje i procesy biznesowe firmy Bayer.