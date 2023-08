CZY WIESZ, ŻE… słoma jest bardzo cennym nawozem organicznym, który zawiera wszystkie niezbędne dla roślin składniki pokarmowe (najwięcej potasu), a jej szczególną wartość nawozową stanowi błonnik - niezbędny składnik do powstania próchnicy! Dlatego powinna pozostać na polu. Zabraną słomę z pola może zastąpić jedynie dobrze przefermentowany z udziałem pożytecznych mikroorganizmów obornik w ilości min. 20 ton/ha lub odpowiednio dobrane do uprawy głównej oraz następczej mieszanki poplonowe.

A co zrobić jeżeli resztki roślinne zalegają w glebie kilka lat, po czym wyorywane są w stanie nierozłożonym, gnijące lub z widoczną pleśnią? Jak minimalizować straty wynikające z coraz trudniejszych warunków atmosferycznych i długotrwałej suszy?

DLACZEGO TAK SIĘ DZIEJE? Ze względu na wieloletnie praktyki stosowania doglebowo dużych dawek nawozów chemicznych, w wielu glebach próchnienie resztek pożniwnych jest bardzo słabe. Nie powstaje próchnica, większość składników mineralnych zostaje utracona, bądź niedostępna, gleba ulega zatruciu i staje się martwa biologicznie, choć to właśnie mikroorganizmy kierują procesem rozkładu materii organicznej. Resztki zalegają w glebie przez wiele lat stając się źródłem chorób.

TAK WCALE NIE MUSI BYĆ! Prawidłową mikrobiologię gleby można przywrócić stosując preparat mikrobiologiczny EmFarma Plus. Resztki pożniwne pozostawione na polu, są doskonałym źródłem glebowej materii organicznej oraz materiałem do procesu próchniczego. Stanowią uzupełnienie składników pokarmowych dla roślin następczych. Przy braku obornika lub nie wysiewaniu poplonów to często jedyna substancja organiczna wnoszona do gleby.

Masa słomy na polu po zbiorze jest różna i zależy od gatunku rośliny uprawnej:

dla zbóż stosunek ziarna do słomy kształtuje się od 1:1-1,5

dla kukurydzy 1:1,5

dla rzepaku 1:2

Rozkład materii organicznej zależy w dużej mierze od aktywności mikroorganizmów glebowych. Im jest ich więcej i mają lepsze warunki do rozwoju, tym proces rozkładu resztek pożniwnych przebiega szybciej. To nie żaden wynalazek ani czarna magia, wyłącznie biologia i doświadczenie rolnicze.

ILE WARTOŚCI ODŻYWYCZYCH, TYLE OSZCZĘDNOŚCI

Zawartość składników pokarmowych w słomie zależy od gatunku uprawianej rośliny. Słoma rzepaczana lub kukurydziana zawiera więcej fosforu i potasu niż słoma zbóż ozimych i jarych. Ile cennych składników zawierają resztki pożniwne?

SUBSTANCJA ORGANICZNA SKŁADNIKI POKARME KG/HA N P 2 O 5 K 2 O Mg SŁOMA ZBÓŻ 25 15 80 7 SŁOMA RZEPACZANA 60 30 150 20 SŁOMA KUKURYDZIANA 50 20 100 10 LIŚCIE BURAKA CUKROWEGO 150 45 250 40

Przyjmuje się, że dla słomy zbóż wykorzystanie w 1 roku po zaoraniu wynosi:

SUBSTANCJA ORGANICZNA SKŁADNIKI POKARMOWE N P K Mg SŁOMA ZBÓŻ 25% 20% 50% 40% SŁOMA RZEPACZANA 30% 30% 50% 40% SŁOMA KUKURYDZIANA 25% 20% 50% 40%

Proces ten można jednak przyspieszyć tak, aby zmaksymalizować wykorzystanie składników pokarmowych już w pierwszym roku. Drogą do tego przyspieszonego procesu jest stosowanie probiotechnologii. Aby zabiegi te były skuteczne należy odpowiednio przygotować resztki pożniwne do przyorania:

źdźbła i łodygi zbóż i rzepaku powinny być pocięte na możliwie najkrótsze odcinki (maksymalnie 7 cm) i równomiernie rozprowadzone na całej szerokości roboczej przejazdu kombajnu,

ściernisko po kukurydzy nie powinno być wyższe niż 10-20 cm, a długość rozdrobnionej słomy kukurydzianej nie powinna przekraczać 10 cm.

Na tak przygotowane ściernisko i słomę należy zastosować 20-40 L EmFarma Plus + 20 L ProBio Humus rozcieńczone w 400-1000 L wody na 1 ha. Jeśli na danym polu była już w poprzednich latach stosowana Em-Farma Plus, to można zastosować mniejszą dawkę 10 L EmFarma Plus + 10 L ProBio Humusu. Aby stworzyć optymalne warunki dla działania pożytecznych mikroorganizmów po oprysku należy wykonać uprawkę i wymieszać z wierzchnią warstwą gleby albo wykonać orkę maksymalnie na głębokość 15-18 cm.

Dzięki zastosowniu probiotechnologii zdecydowanie zwiększa się wykorzystanie składników pokarmowych już w pierwszym roku po przyoraniu! Jednocześnie zintensyfikowane zostają w glebie procesy próchnicotwórcze, większa część materii organicznej znajdująca się w glebie ulega humifikacji, a nie mineralizacji.

Maksymalne wykorzystanie składników po zastosowaniu probiotechnologii:

SUBSTANCJA ORGANICZNA SKŁADNIKI POKARMOWE N P K Mg SŁOMA ZBÓŻ 50% 40% 70% 60% SŁOMA RZEPACZANA 60% 40% 70% 60% SŁOMA KUKURYDZIANA 50% 40% 70% 70%

JAK SKORZYSTA NA TYM ROLNIK?

CO DAJE PROBIOTECHNOLOGIA ZASTOSOWANA NA SŁOMĘ:

zapobiega porażeniu roślin przez grzyby wywołujące choroby podsuszkowe,

w kukurydzy zmniejsza populację omacnicy prosowianki i stonki kukurydzianej,

w rzepaku zmniejsza ryzyko wystąpienia kiły kapuścianej,

zwiększa zawartość materii organicznej, poprawia strukturę i jakość gleby,

zwiększa dostępność składników odżywczych w łatwo przyswajalnych dla roślin formach,

zmniejsza erozję gleby,

poprawia warunki wodno-powietrzne gleby,

zwiększa aktywność dżdżownic i drobnoustrojów,

poprawia rozwój systemu korzeniowego i wzrost roślin,

zwiększa ilość i poprawia jakość plonów.

Każdy doświadczony rolnik wie, że jej wartość jest nie do przecenienia. Próchnica to silnik gleby. Aktywny proces próchniczy decyduje o sprawności kompleksu sorpcyjnego, dostępności składników pokarmowych obecnych w glebie i dynamice życia biologicznego sprzyjającego wzrostowi systemu korzeniowego roślin.

Z doświadczeń rolników stosujących od wielu lat probiotechnologię wynika, że przy glebach zasobnych w fosfor i potas można całkowicie wyeliminować nawożenie tymi składnikami. Natomiast przy średniej zasobności można zmniejszyć dawkę o co najmniej 50%.

WDRAŻANIE PROBIOTECHNOLOGII ZWIĘKSZA ZASOBY PRÓCHNICY, WODY I WĘGLA W GLEBIE. Biologiczne rozwiązania to bezpieczne rolnictwo, bardziej opłacalne dla rolnika i konsumenta, oraz przyjazne dla środowiska.