Z roku na rok rolnicy zmagają się z coraz większymi anomaliami pogodowymi, a przecież bez regularnego dostarczania odpowiedniej ilości wody do gleby nie możemy mówić o efektywnej produkcji roślinnej. Dobór odpowiedniego systemu nawodnienia pozwoli zapobiec negatywnemu oddziaływaniu suszy.

Dobór skutecznego systemu nawadniającego zależy nie tylko od rodzaju hodowanych upraw, lecz także od dostępu do wody. Należy pamiętać, że większość upraw rolnych jest wymagająca pod względem ilości dostarczanej wody, warto więc wziąć to pod uwagę, inwestując dodatkowo w studnię głębinową lub podłączając inne źródło wody. Na co zatem należy zwrócić w pierwszej kolejności uwagę przy doborze systemu nawadniającego?

Zawsze dobieramy system nawadniania do rodzaju upraw

W polskim rolnictwie ze sprzętu do podlewania upraw największą popularnością cieszą się działka wodne, zraszacze polowe, zraszacze drobnokropliste, linie oraz taśmy kroplujące. Należy pamiętać, że rodzaj urządzeń do nawadniania dobierany jest w pierwszej kolejności do typu upraw. Działka wodne sprawdzą się w przypadku uprawy warzyw odpornych na silny strumień. Wyrzucają one duże ilości wody pod wysokim ciśnieniem na znaczne odległości.

Zraszacze polowe - kiedy warto stosować?

Z kolei zraszacze polowe stosuje się w celu uzupełniania niedoborów wody w glebie, a także przy ochronie antyprzymrozkowej. Obniżona ilość opadów zimą prowadzi do niedoboru wody w okresie intensywnego sadzenia i siewu warzyw. Kilka dni przed siewem należy zwilżyć glebę w celu przygotowania jej do zabiegów agrotechnicznych. Zapewnia to prawidłowe kiełkowanie nasion. W zależności od rodzaju roślin uprawnych dobieramy odpowiednie urządzenia, m.in. deszczujące lub kroplujące wodę.

Prawidłowe i regularne nawodnienie powoduje, że rośliny zużywają mniej energii na poszukiwanie wody, dzięki czemu efektywniej wykorzystują składniki odżywcze

Niektóre rośliny uprawne wymagają tylko nawadniana „od góry”, inne zaś wystarczy nawadniać bezpośrednio przy korzeniu. W ostatnim przypadku najlepiej sprawdzą się taśmy kroplujące. Mają one tę zaletę, że zapewniają dużą oszczędność wody. W przypadku warzyw i owoców sezonowych często wybiera się systemy nawadniające wyposażone w taśmy kroplujące. Droższym, ale też trwalszym rozwiązaniem są linie kroplujące. Grubościenne przewody polecane są do upraw wielosezonowych. Aronię czy borówkę amerykańską warto nawadniać liniami kroplującymi. Jednak w przypadku taśm kroplujących należy pamiętać o stosowaniu odpowiednich filtrów wody przy zasilaniu, tak aby zapobiec zapychaniu się kroplowników.

Kiedy stosujemy nawadnianie roślin uprawnych „od góry”, o wiele lepszym rozwiązaniem są zraszacze lub deszczownice. W przypadku nawadniania od góry możemy kontrolować dawki dozowanej wody, jednakże potrzebujemy wtedy większych ilości wody i w przypadku np. nasadzeń krzewów niepotrzebnie polewamy międzyrzędzia. Nawadnianie tego typu imituje jednak prawdziwe opady deszczu, a więc naturalną metodę zraszania upraw.

Nawadnianie a rodzaj gleby

Przy wyborze konkretnego modelu systemu nawadniającego należy pamiętać o rodzaju gleby, ponieważ ma on wpływ na prawidłową dystrybucję wody do strefy korzeniowej roślin uprawnych. Im gleba lżejsza, tym bliżej siebie powinny być rozmieszczone emitery. Jeżeli będą zlokalizowane bliżej, to trzeba się liczyć z faktem zakupu większej ich liczby. Warto też pamiętać, że w przypadku gleb ciężkich inny będzie czas nawadniania niż w przypadku gleb lżejszych. Powinien on być mianowicie krótszy. A jaki jest koszt takiego systemu nawadniającego i od czego zależy wysokość nakładów poniesionych na zakup i montaż systemu nawadniającego?

Ile kosztuje system nawadniający?

Koszt montażu dobrej jakości systemu nawadniającego zależy od kilku istotnych czynników. Jednym z najważniejszych jest oczywiście wielkość areału i ukształtowanie terenu, który będzie poddany regularnemu nawadnianiu.

Kolejnym czynnikiem wpływającym na koszty związane z montażem systemu nawadniającego jest dostępność, a właściwie odległość pól uprawnych od źródła wody, jak i jego wydajność, czyli wielkość przepływu wody oraz jej ciśnienie. W przypadku zbyt niskiego ciśnienia połączonego z małą wydajnością przepływu wody ze źródła należy montować więcej zraszaczy wody w mniejszej odległości, co przekłada się na wzrost kosztów związanych z zakupami instalacji nawadniającej. Dlatego rolnik zawsze powinien rozważyć zakup droższej, ale mocniejszej pompy wody, która zapewni ciśnienie i przepływ wody na właściwym poziomie przez zadany czas nawadniania. Oczywiście zarówno na koszt, jak i na wybór samego systemu ma też wpływ rodzaj upraw, które będziemy nawadniać oraz rodzaj gleby (piaski, glina itd.).

Warto też zauważyć, że im większy teren nawadniania, tym niższa cena zakupu za metr kwadratowy instalacji nawadniającej. Generalnie ceny wzrosły i wahają się już od 12 zł do ponad 21 zł za metr kwadratowy instalacji. W przypadku obszaru ponad 3 tys. m2 cena instalacji za metr kwadratowy może wynieść mniej – tylko 6-8 zł za metr kwadratowy. Jednak cena jest uzależniona też od regionu oraz firmy oferującej systemy nawadniające.

Pamiętajmy, że lepiej jest przeznaczyć dodatkowe 1000 zł lub nawet 2000 zł więcej na inwestycję w system nawadniający i postawić na rzetelną i sprawdzoną firmę, niż liczyć się z koniecznością poprawienia źle zwymiarowanej instalacji. Firma po zainstalowaniu systemu nawadniającego powinna dostarczyć plan instalacji, instrukcję obsługi wraz z rachunkiem lub paragonem oraz zagwarantować minimum 2-letnią gwarancję na zakupione elementy.