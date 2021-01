Zwalczanie chwastów jednoliściennych w rzepaku

Okres wczesnowiosenny to ostatni moment na eliminację samosiewów zbóż ozimych, natomiast w odniesieniu do innych gatunków jednoliściennych, tj. miotły zbożowej, wyczyńca polnego, wiechliny rocznej czy perzu właściwego jest to termin jak najbardziej dopuszczalny.

Najlepsze efekty w zwalczaniu samosiewów zbóż oraz pozostałych jednoliściennych (rocznych jak i wieloletnich), możemy uzyskać po zastosowaniu grupy herbicydów zwanej graminicydami, które ograniczają jedynie gatunki jednoliścienne. Aby środki te spełniły swoją rolę, to muszą być aplikowane w odpowiednim terminie a mianowicie od momentu ruszenia wegetacji aż do początku wzrostu pędu głównego rzepaku ozimego (czasami do fazy wytworzenia pąków kwiatowych). Efekt ich działania widoczny jest przeważnie po upływie 2-3 tygodni od momentu aplikacji. Czasami pojawia się dopiero po upływie 4-5 tygodni, jest to najczęściej związane z wystąpieniem niesprzyjających warunków termicznych (utrzymywanie się niskich temperatur po aplikacji graminicydu), jednak nie wpływa to istotnie na skuteczność chwastobójczą zastosowanych preparatów.

Do dyspozycji plantator ma kilka substancji czynnych:

- propachizafop

Przykładowe preparaty: Agil-S 100 EC, Aria 100 EC, Bosiak 100 EC, Vima- Propachizafop, Zetrola 100 EC.

- cykloksydym

Przykładowe preparaty: Focus Ultra 100 EC.

- fluazyfop-p-butylowy

Przykładowe preparaty: Akapit 125 EC, Balatella Forte 150 EC, Frequent, Fusilade Forte 150 EC, Privium 125 EC, Trivko.

- chizalafop-p-etylowy

Przykładowe preparaty: Agard 100 EC, Buster 100 EC, Darium, Elegant 05 EC, Graminis 05 EC, Investo 100 EC, Jenot 100 EC, Labrador 05 EC, Lampart 05 EC, Leopard Extra 05 EC, Maceta 50, Superb 100 EC, Szogun 10 EC, Targa Super 05 EC, Wizjer 50 EC.

- chizalafop-p-tefurylowy

Przykładowe preparaty:Bagira 040 EC, Pantera 040 EC.

- kletodym

Przykładowe preparaty: Centurion Plus 120 EC, GramiGuard, Select Super 120 EC, V-Dim 240 EC, VextaDim 240 EC.