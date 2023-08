Opady deszczu towarzyszące tegorocznym zbiorom wpływają na obniżenie jakości zbóż. Zwłaszcza problem jest z naturalnym ich doschnięciem. Oprócz suszenia i doczyszczania, sposobem na zabezpieczenie wilgotnego ziarna przed zepsuciem jest jego alkalizacja. W ten sposób uszlachetnia się zboże przeznaczone na paszę, co wpływa na podniesieniu jego wartości żywieniowych.

Praktyką pozwalającą na poprawę jakości paszy jest alkalizacja zboża. Jak wskazuje Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka, jest to technika uszlachetniania, która podnosi wartości żywieniowe ziarna zbóż i kukurydzy. W procesie alkalizacji uwalnia się amoniak, który pod wpływem enzymu łączy się z dwutlenkiem węgla i w efekcie tworzy dwuwęglan amonu. Efektem alkalizacji jest wzrost poziomu białka w zbożu o ok. 5% i pH do 8,5.

W jaki sposób wzbogacić paszę?

Przez pojawiające się co kilka dni opady deszczu, ziarno zbóż ma problem z dosychaniem. Najczęściej jego wilgotność mierzy w granicy 14-15%, co jest dopuszczalne przez skupy, ale wiąże się z koniecznością dosuszania przy jego magazynowaniu. Alternatywą dla suszenia, w przypadku zbóż przeznaczanych na paszę jest technologia alkalizacji. Pozwala zabezpieczyć wilgotne ziarno, także przed rozwojem patogenów, czy zwiększa jego wartość żywieniową. Na co dokładnie wpływa alkalizacja? Pytamy Włodzimierza Cholewińskiego, doradcę żywieniowego z PFHBiPM.

-Żywienie z zastosowaniem preparatów alkalizujących jest prostsze, może omijać na przykład zakup mieszanek gotowych, które pójdą w kierunku zakwaszenia. Proces ten podnosi także procent białka, który dochodzi w suchej masie nawet do 19%. Często rolnicy stosują alkalizację nawet jeśli nie ma problemów z dosuszeniem zboża. Dlatego, że podnosi to pH zboża, czyli nie zakwasza krów. Przy stosowaniu takiej mieszanki nie ma konieczności dodawania buforów, nie jest to do końca potrzebne. Żywienie jest prostsze, bo wystarczy zrobić mieszankę mineralno-witaminową, do tego przykładowo zboże, rzepak, soję i pasze objętościowe – wskazywał Cholewiński.

Na rynku dostępnych jest kilka różnych produktów, które służą do zakiszania pasz o różnych wilgotnościach zboża. -Powiedzmy że zboże wilgotne można zakisić każdym z tych preparatów do alkalizacji, natomiast jeśli by było bardziej suche, można dodać wody. Niektóre preparaty działają nawet przy suchej masie od ok. 60-70%, wówczas można to potraktować wodą, żeby zwiększyć wilgotność. Każdy z preparatów, które są na rynku może się nadawać po odpowiedniej obróbce – dodał ekspert żywieniowy.

Ile kosztuje usługa alkalizacji zbóż?

Dostępne są gotowe preparaty do alkalizacji, ale powszechny jest wybór objazdowej mieszalni pasz, które oferują usługę alkalizacji.

-Przy zamówionej usłudze należy zakupić preparat, można też samodzielnie je ześrutować lub pognieść (bydło nie strawi ziarna w postaci nie pogniecionej), ale często firma oferuje także taką usługę. Alkalizacji można poddać także ziarno w całości, tylko wtedy należy je wyciągnąć z pryzmy, czy silosów i ześrutować. Zamówienie usługi to na pewno wygodny sposób, a dodatkowym plusem jest, że ze względu na zapach amoniaku (który krowom nie przeszkadza) ptaki i gryzonie nie są zainteresowane paszą – tłumaczył Włodzimierz Cholewiński.

Jak wyceniania jest usługa alkalizacji? Najczęściej firmy oferują ją w cenie 110-150 zł za tonę ziarna w przypadku posiadania własnego preparatu alkalizującego, a przy usłudze z preparatem oferowanym przez firmę, cena wzrasta do ok. 250 zł w zależności od ilości zboża przeznaczanego do procesu alkalizacji.