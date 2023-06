W Australii w pierwszym kwartale 2023 r. ubito znacznie więcej bydła i owiec niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Potwierdzają się prognozy zauważalnie wyższej produkcji w całym obecnym roku kalendarzowym niż w 2022 roku.

Według Narodowego Biura Statystycznego (ABS) od stycznia do marca ubito 1,66 mln sztuk bydła. Było to o 222 800 zwierząt, czyli o 15,4 proc. więcej niż w pierwszym kwartale 2022 r. Produkcja wołowiny wzrosła o 14,9 proc. do 524 300 ton.

Dużo paszy i dobre ceny bydła

Według organizacji branżowej Meat and Livestock Australia (MLA), opady deszczu w ciągu ostatnich dwóch lat zaowocowały dobrą podażą paszy, a w połączeniu z wysokimi cenami bydła pomogły w odbudowie stad. Ten proces nadal trwa, ponieważ w pierwszym kwartale odsetek samic bydła poddawanych ubojowi wyniósł 42,4 proc. Według MLA to nadal znacznie poniżej wartości 47 proc, która wskazuje, czy stado jest w trakcie odbudowy, czy w likwidacji.

Na początku roku MLA zakładało, że pogłowie bydła w czerwcu 2023 r. wyniesie 28,82 mln sztuk. Byłoby to nie tylko o 1,23 mln więcej niż w poprzednim roku, ale także więcej niż kiedykolwiek od 2014 roku. W porównaniu z 2022 r. spodziewano się wzrostu produkcji wołowiny o 6,3 proc. do 2,11 mln ton oraz wzrostu eksportu wołowiny o 18,7 proc. do 1,49 mln ton.

Czy El Niño przyniesie suszę?

W zależności od warunków pogodowych na kolejne lata przewidywano dalsze wzrosty. Tymczasem meteorolodzy z dużym prawdopodobieństwem przewidują wystąpienie zjawiska pogodowego El Niño, które może przynieść nowe okresy suszy na wschodnim wybrzeżu Australii.

Ubój owiec w Australii wzrósł nawet bardziej niż bydła w porównaniu z pierwszym kwartałem 2022 r., a mianowicie o 54,2 proc. do 2,36 mln sztuk. Wynikało to głównie z większej liczby ubitych owiec. W przypadku jagniąt odnotowano wzrost o 13,0 proc. do prawie 5,70 mln sztuk.

Produkcja owiec i jagniąt wyniosła 196,3 tys. ton i była o ponad piątą wyższa niż w pierwszych trzech miesiącach 2022 r. Na początku roku MLA prognozował wzrost produkcji o 8,5 proc. do 762 tys. ton w porównaniu z 2022 r.