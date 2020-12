Bioasekuracja - czy to działa?

W Polsce możemy już mówić o historii ASF-u na przestrzeni 7 lat. Lat ciężkiej pracy, wielu decyzji, zbierania doświadczeń, analizowania danych i wypracowywania kolejnych rozwiązań.

Afrykański pomór świń wciąż jest obecny. To realne zagrożenie przede wszystkim dla hodowców świń. Wystąpienie ASF-u na danym terenie wiąże się z nałożeniem obowiązków i obostrzeń. Za tym idą też niekorzystne, związane z tym kwestie ekonomiczne. Jeśli choroba zostanie wykryta u świń to wprowadzany jest obszar zagrożenia oznaczany w Polsce kolorem niebieskim. Jeżeli choroba wystąpi tylko u dzików – wprowadzany jest obszar objęty ograniczeniami - kolor czerwony. Pomiędzy tymi obszarami a strefą wolną wyznaczany jest obszar ochronny - żółty, bez przypadków ASF-u, ale z prowadzonym monitoringiem u wszystkich dzików padłych i odstrzelonych.

Na wszystkich obszarach: zagrożenia, objętym ograniczeniami i ochronnym oraz obszarze wolnym od ASF zostały wprowadzone obowiązkowe zasady bioasekuracji, których muszą przestrzegać wszystkie znajdujące się na nich gospodarstwa utrzymujące świnie. Wszystkie - niezależnie od ilości utrzymywanych świń.

Czy bioasekuracja ma sens? Czy to się sprawdza?

Przecież ASF zaczął się u dzików i to u dzików nadal utrzymuje się w największym stopniu.

Owszem, dziki są wciąż rezerwuarem wirusa. Szczególnie niebezpieczne są zwłoki zakażonych dzików, w których wirus może utrzymywać się przez długi czas. Po kilku latach ASF-u możemy powiedzieć, że na określonych obszarach, tam gdzie notowane są przypadki choroby u dzików, mamy wirusa ASF w środowisku, jest ono nim skażone.

Bioasekuracja ma za zadanie zapobiec zawleczeniu wirusa do hodowli świń, stanowić zaporę. Im więcej przeszkód ustawimy wirusowi na drodze pomiędzy środowiskiem zewnętrznym otaczającym hodowlę, a samymi świniami, tym bezpieczniej może czuć się hodowca. Zadanie to jest o tyle trudne, że wroga nie widać i to może usypiać czujność, powodować zniechęcenie a nawet prowokować powstawanie wątpliwości w sens wszystkich zasad, kiedy nic się nie dzieje. Z drugiej jednak strony nie wiemy ile razy udało się uniknąć katastrofy, właśnie dzięki utrzymywaniu właściwej bioasekuracji. Bo walczymy z niewidzialnym dla oka przeciwnikiem.

Żeby bioasekuracja była efektywna musi być utrzymywana na tym samym poziomie każdego dnia. Są to proste zasady, które do skuteczności potrzebują konsekwencji – powtarzane codziennie staną się czymś oczywistym, zasadą, odruchem.

Zasady bioasekuracji można podzielić na 4 grupy dotyczące:

sposobu utrzymywania zwierząt, przestrzegania zasad higieny przez osoby obsługujące świnie, zabezpieczenia gospodarstwa, prowadzenia określonej dokumentacji.

Utrzymywanie świń w gospodarstwie:

w sposób wykluczający kontakt ze zwierzętami wolno żyjącymi i ze zwierzętami domowymi, czyli w szczelnie zamkniętych budynkach,

w odrębnych pomieszczeniach, w których nie ma innych zwierząt gospodarskich,

karmienie świń paszą zabezpieczoną przed dostępem innych zwierząt, w tym dzikich i domowych,

uniemożliwienie osobom postronnym wchodzenia do budynków, w których są utrzymywane świnie czyli zasada - NIEUPOWAŻNIONYM WSTĘP WZBRONIONY,

karmienie świń zielonką lub ziarnem pochodzącymi z obszaru objętego ograniczeniami lub obszaru zagrożenia po składowaniu w miejscu niedostępnym dla dzików co najmniej przez 30 dni przed ich podaniem świniom,

słoma na ściółkę, jeśli pochodzi z obszaru objętego ograniczeniami lub obszaru zagrożenia, ma być składowana w miejscu niedostępnym dla dzików co najmniej przez 90 dni przed jej wykorzystaniem.

Higiena osób obsługujących świnie

jedna osoba zajmuje się świniami tylko w jednym gospodarstwie,

mycie i odkażanie rąk oraz oczyszczanie i odkażanie obuwia przed obsługą świń,

oczyszczanie i odkażanie narzędzi oraz sprzętu wykorzystywanych do obsługi świń,

używanie odzieży oraz obuwia przeznaczonego wyłącznie do obsługi świń.

Zabezpieczenie gospodarstwa

wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wjazdami/wyjazdami, wejściami/wyjściami do gospodarstwa oraz bezpośrednio przed pomieszczeniami, w których przebywają świnie.

Ważne jest stałe utrzymywanie tych mat w stanie zapewniającym ciągłą skuteczność działania środka dezynfekcyjnego. Maty dezynfekcyjne można zamienić na niecki wypełnione środkiem dezynfekcyjnym bądź kurtynę dezynfekcyjną.

wdrożenie programu monitorowania i zwalczania gryzoni.

Dokumentacja

spis posiadanych świń, z podziałem na prosięta, warchlaki, tuczniki, lochy, loszki, knury i knurki oraz bieżące aktualizowanie tego spisu,

rejestr osób wchodzących do chlewni,

rejestr środków transportu do przewozu świń, paszy i samochodów firm utylizacyjnych.

Jak widać, wymienione zasady nie są skomplikowane i stosowane razem stanowią dobrą bazę działania mającego na celu ochronę świń przed wirusem.

Szczególnie należy podkreślić wagę zmiany ubrania wierzchniego i obuwia przed wejściem do chlewni. To niedoceniona, a zarazem najprostsza metoda, potrafiąca w znaczny sposób ograniczyć możliwość wniesienia na sobie wirusa i narażenia świń na kontakt z nim. Umycie, opłukanie jakiejkolwiek powierzchni już samą wodą powoduje usunięcie dużej części zanieczyszczeń. Użycie dodatkowo środka odkażającego w znaczący sposób potęguje to działanie.

Równie często poddawana jest w wątpliwość skuteczność mat dezynfekcyjnych. Prawdą jest, że środek dezynfekcyjny, aby skutecznie zniszczył wirusa musi działać na niego przez określony czas. Jednak trzeba mieć świadomość, że mata działa również jak przeszkoda czysto mechaniczna, która przyjmuje na siebie to, co znajduje się na kołach przejeżdżającego pojazdu. Zbiera więc niejako i zatrzymuje na sobie cząsteczki, zmniejszając tym samym ryzyko wwiezienia ich w głąb gospodarstwa. Mata właściwie nasączona spełni zatem swoje zadanie - zbierze, zatrzyma i zniszczy wirusa, a nie tylko zostawi środek dezynfekcyjny na kołach. Doskonałym rozwiązaniem wymagającym jednak dodatkowego czasu i nakładu pracy jest dodatkowo opryskanie kół pojazdu.

Jeszcze kilka lat temu nikogo nie dziwił fakt obecności zwierząt domowych w budynkach gospodarczych, szczególnie kotów. Jednakże koty, jako zwierzęta polujące poza gospodarstwem, na polach i łąkach, mogą stać się mechanicznym wektorem, który wniesie na sobie wirusa. Gryzonie również. Stąd wymóg szczelności budynków, pomieszczeń, w których hodowane są świnie.

Hodowca powinien również zwrócić uwagę na miejsce, w którym przechowywana jest pasza dla świń. Ważne jest jej zabezpieczenie przed kontaktem z innymi zwierzętami, zwłaszcza dzikami. Dotyczy to szczególnie zielonki i słomy. Jeżeli pochodzą one z obszarów, na których notuje się przypadki ASF u dzików, to przed podaniem ich świniom należy je przechować w miejscu bezpiecznym przez minimum 30 dni w przypadku zielonki i 90 w przypadku słomy.

Hodowca świń musi mieć świadomość, że od niego samego zależy bezpieczeństwo świń w gospodarstwie. Nikomu bardziej niż jemu nie zależy na zwierzętach, które są źródłem jego dochodu. Inspekcja Weterynaryjna przeprowadza kontrole spełniania opisanych warunków. Ale nie to powinno być głównym powodem przestrzegania przepisów przez właściciela świń.

lek.wet. Joanna Piekut

Po więcej informacji zapraszamy na naszą stronę internetową: www.trzodawolnaodasf.pl