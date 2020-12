Bioasekuracja trzody chlewnej w czasach ASF. Profesjonalne urządzenia dla najwyższej higieny chlewni

ASF zagraża produkcji świń. Można jednak skutecznie przeciwdziałać chorobie dzięki zasadom bioasekuracji i zapewnieniu właściwej higieny na terenie gospodarstwa. Jakie profesjonalne urządzenia sprawdzą się na fermie świń?

ASF, afrykański pomór świń – najważniejsze informacje

Afrykański pomór świń (African swine fever, ASF) to wyjątkowo groźna nieuleczalna, wysoce zakaźna i zaraźliwa wirusowa choroba świń domowych wszystkich ras oraz dzików. Znajduje się na liście chorób Światowej Organizacji Zdrowia Zwierząt (OIE) podlegających obowiązkowi zgłaszania i urzędowego zwalczania.

Z uwagi na brak szczepionki oraz zakaz leczenia chorych zwierząt zwalczanie ASF odbywa się wyłącznie poprzez wybijanie stad zakażonych i ze strefy zapowietrzonej. Wystąpienie przypadków choroby niesie negatywne konsekwencje ekonomiczne. Straty mają związek z masowym upadkiem zwierząt, kosztami zwalczania choroby oraz wypłatą odszkodowań z budżetu państwa. Przede wszystkim kraj traci prawo obrotu i eksportu świń, wieprzowiny oraz artykułów żywnościowych wyprodukowanych z mięsa wieprzowego.

ASF w Polsce

Pierwszy przypadek ASF na świecie został stwierdzony w 1921 r. w Kenii. W Europie choroba pojawiła się w 1957 r. w Portugalii, a stąd rozprzestrzeniła się na kolejne kraje europejskie.

W Polsce badania monitoringowe w zakresie ASF zostały wdrożone w 2011 r. Pierwszy przypadek potwierdzono 14.02.2014 r. na terenie województwa podlaskiego u padłego dzika. Źródłem wirusa ASF były dziki, które przedostały się do Polski z Białorusi. Natomiast pierwsze ognisko u świń hodowlanych stwierdzono 21.07.2014 r. w powiecie białostockim. Źródłem wirusa były dziki.

W związku z występowaniem ASF na terytorium kraju obowiązują przepisy prawa unijnego oraz krajowego w zakresie monitoringu, zwalczania i bioasekuracji. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2015 r. zostały wyznaczone 3 obszary (zagrożenia, objęty ograniczeniami, ochronny), w których obowiązują różne restrykcje i ograniczenia.

Wszystkie aktualne informacje, komunikaty oraz mapa ognisk i przypadków ASF znajdują się na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Weterynarii.

Objawy ASF u świń

Wirus afrykańskiego pomoru świń powoduje chorobę, która może mieć różną postać. W Polsce najczęściej dochodzi do ostrego przebiegu infekcji, która ma 100% śmiertelność. Pierwszym symptomem jest gorączka u zwierzęcia 41–42ºC, która utrzymuje się 3–4 dni. Po tym okresie następuje spadek temperatury i pojawienie się licznych objawów, które szybko się nasilają i powodują śmierć. Najczęściej są to:

sinica skóry uszu, brzucha i boków ciała,

drobne, lecz liczne wybroczyny w skórze,

duszność,

pienisty wypływ z nosa,

wypływ z worka spojówkowego,

biegunka, często z domieszką krwi,

wymioty,

niedowład zadu,

objawy nerwowe w postaci podniecenia, drgawek mięśni i skurczów,

maciory prośne z reguły ronią.

Rozpoznanie objawów ASF u świni oznacza konieczność zgłoszenia podejrzenia choroby (obowiązek ustawowy obwarowany sankcją karną) do powiatowego lekarza weterynarii bezpośrednio albo za pośrednictwem lekarza weterynarii lub właściwego organu samorządu terytorialnego (wójt, burmistrz). Po zawiadomieniu, do czasu przybycia lekarza weterynarii, właściciel zobowiązany jest do izolacji wszystkich zwierząt, wstrzymania się od wywożenia i zbywania produktów z gospodarstwa oraz uniemożliwienia dostępu do chlewni osobom postronnym.

Jak przenosi się afrykański pomór świń?

Wirus u zainfekowanych ASF zwierząt obecny jest we wszystkich płynach ustrojowych, wydalinach i wydzielinach. Może przetrwać nawet kilka miesięcy w rozkładającej się padlinie. W niskiej temperaturze jest żywotny i zjadliwy przez kilka lat. Nie ma też gwarancji, że wędzenie, peklowanie i mrożenie zawsze zabija wirusa. Jedynie wysoka temperatura relatywnie szybko niszczy wirusa ASF – w 55ºC ginie po 45 min., a w 60ºC po 20–30 min.

Na zdrowe zwierzęta ASF przenosi się przez kontakt bezpośredni lub pośrednio. Najczęściej zakażenie odbywa się przez przewód pokarmowy, ale także przez drogi oddechowe, uszkodzoną skórę lub odbyt (np. w czasie mierzenia temperatury). Główne źródło (naturalny rezerwuar) zarazy dla świń domowych stanowią dziki oraz chore świnie hodowlane. Do pośrednich przyczyn zakażenia należą:

zakażone pasze zawierające mączki mięsno-kostne z surowca pochodzącego od zwierząt chorych,

skażona woda,

środki transportu i inny sprzęt zanieczyszczony wirusem,

żywiące się krwią owady,

mięso, produkty mięsne oraz niegotowane odpadki kuchenne i poubojowe, pochodzące od świń chorych (tzw. zlewki).

Znając drogi szerzenia się wirusa oraz jego właściwości, można skutecznie zapobiegać jego rozprzestrzenianiu się. W całym kraju obowiązują jednolite zasady bioasekuracji.

Czy afrykański pomór świń jest groźny dla ludzi?

Wirus wywołujący afrykański pomór świń nie jest chorobotwórczy dla człowieka i nie stwarza zagrożenia dla jego zdrowia i życia. Nawet w sytuacji nieumyślnego zjedzenia mięsa chorego zwierzęcia nie jest to szkodliwe. Człowiek może natomiast przyczynić się do przenoszenia wirusa.

Bioasekuracja świń – podstawa zwalczania ASF

Bioasekuracja w gospodarstwie rolnym to działania mające na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się m.in. wirusów i bakterii poprzez stworzenie środowiska maksymalnie wolnego od drobnoustrojów chorobotwórczych. W Polsce główne wytyczne przedstawia Główny Inspektorat Weterynarii.

Podstawowe zasady bioasekuracji, które bezwzględnie muszą być przestrzegane w gospodarstwach utrzymujących trzodę chlewną:

Ogrodzenie gospodarstwa rolnego – izolacja od zwierząt wolno żyjących. Ograniczenie dostępu osób postronnych i zwierząt domowych do świń. Osoby wchodzące dezynfekują ręce oraz zakładają odzież i obuwie ochronne. Zastosowanie mat dezynfekcyjnych i zachowanie podstawowych zasad higieny. Nienabywanie świń z niewiadomego źródła – nieoznakowanych i bez świadectwa weterynaryjnego. Okresowe zabiegi dezynsekcji i program zwalczania gryzoni (szczuroszczelność). Rejestr wjeżdżających środków transportu do przewozu świń oraz wejść osób do chlewni. Zakaz karmienia zwierząt paszą niewiadomego pochodzenia oraz produktami (w tym resztkami, zlewkami) pochodzenia zwierzęcego. Utrzymywanie świń w zamkniętych pomieszczeniach (wyjątek – świnie w systemie otwartym). Niezatrudniane osób, które mają kontakt z innym stadem świń. Zakaz pożyczania sprzętu z innych ferm. Nieuczestniczenie w polowaniach na 72 godziny przed wejściem do chlewni, niewnoszenie dziczyzny na teren gospodarstwa.

Efektywne czyszczenie chlewów

Zachowanie higieny w gospodarstwie wymaga podzielenia powierzchni na czystą (socjalną) i brudną (roboczą). Każdy z tych obszarów wymaga regularnego i dokładnego czyszczenia.

Czyszczenie rozpoczyna się od pomieszczeń socjalnych. W tej części sprawdzą się wytrzymałe odkurzacze wielofunkcyjne marki Kärcher Professional z serii NT, które dokładnie zbierają zabrudzenia suche i mokre. Przydatne będą także parownice Kärcher SG. Technologia czyszczenia parowego jest higieniczna, tania i nie wymaga stosowania detergentów. Z kolei odkurzacze parowe SGV łączą w sobie funkcje parownicy i odkurzacza – jednocześnie czyszczą silnie zabrudzone powierzchnie i odsysają cały brud. Użycie maszyn czyszczących Kärcher pozwala zwiększyć efektywność czyszczenia, ułatwia pracę i skraca czas jej wykonywania.

Czyszczenie chlewu, czyli obszaru brudnego, obejmuje mycie całego pomieszczenia i urządzeń się tam znajdujących.

Najpierw należy wyprowadzić z chlewu zwierzęta i usunąć ruchome wyposażenie. Pierwszy krok to „czyszczenie na sucho”, czyli usunięcie ściółki, odchodów, pozostałości paszy, pajęczyn i kurzu.

Następnie powierzchnie myje się specjalnym środkiem. Pomocne w tym zakresie są urządzenia wysokociśnieniowe.

Ostatni etap to dezynfekcja. Ważne, by była przeprowadzana w pomieszczeniu suchym, by nie zmniejszać stężenia preparatu i skuteczności jego działania.

Najlepszym wyborem zapewniającym wysoki standard higieniczny i bezpieczeństwo biologiczne są urządzenia wysokociśnieniowe Kärcher Professional w wersji mobilnej (HDS i HD) i stacjonarnej (HDS-ST i HD-ST).

Sprzęty bez podgrzewania wody z serii HD są trwałe, solidne i cechują je duża wydajność tłoczenia oraz wysokie ciśnienie. Dzięki temu efektywnie usuwają uporczywy brud w chlewie.

i cechują je duża wydajność tłoczenia oraz wysokie ciśnienie. Dzięki temu efektywnie usuwają uporczywy brud w chlewie. Z kolei wysokociśnieniowe urządzenia Kärcher z podgrzewaniem wody HDS czyszczą jeszcze wydajniej z uwagi na wysoką wydajność, niezawodność i najnowocześniejszą technikę. Stosowanie ich do mycia chlewu podnosi wydajność o 40%, ponieważ wysoka temperatura przyspiesza proces schnięcia czyszczonych powierzchni. Można je także wykorzystać do czyszczenia pojazdów, które wjeżdżają na teren fermy.

Deklaracja użyteczności Kärcher Professional w dezynfekcji – modele z podgrzewaniem wody (symbol HDS) i bez podgrzewania wody (symbol HD) >>



Do utrzymania czystości na terenie wokół chlewni idealnie sprawdzą się zamiatarki ręczne i z fotelem dla operatora z serii KM marki Kärcher. Ułatwiają pracę na dużych powierzchniach i efektywnie usuwają kurz i zanieczyszczenia.

Dezynfekcja na fermie trzody chlewnej – warunek zdrowia świń

Dezynfekcja na terenie fermy świń jest obowiązkowa i obejmuje powierzchnię wewnętrzną i zewnętrzną w budynkach inwentarskich, pojazdy do przewozu zwierząt, a także odkażanie rąk i obuwia. Środki stosowane w tym celu powinny mieć działanie wirusobójcze i być skuteczne w niskiej i wysokiej temperaturze w pomieszczeniach. Biodegradowalność zapewnia bezpieczeństwo działania.

Kluczowym elementem skutecznej bioasekuracji są maty dezynfekcyjne, które nasącza się środkami dezynfekującymi i kładzie się przy wejściu do budynku lub pomiędzy pomieszczeniami inwentarskimi, dzięki czemu żadna osoba ani zwierzę ich nie ominie.

Stosowanie urządzeń wysokociśnieniowych Kärcher wraz z biodegradowalnymi i bardzo wydajnymi środkami myjącymi lub dezynfekującymi znacznie wspomaga i przyspiesza proces czyszczenia i usuwania drobnoustrojów. Poza tym mogą stanowić element technologii dezynfekcji poświadczony deklaracją użyteczności.

Afrykański pomór świń można opanować!

ASF to najgroźniejsza choroba świń, która jest ogromnym zagrożeniem dla ich produkcji w Polsce. Jednak walka z nią przynosi dobre efekty. Ścisła współpraca zainteresowanych stron, odpowiedzialność oraz rygorystyczne przestrzeganie zasad bioasekuracji daje szansę ochrony krajowego stada świń przed ASF i przyczynia się do opanowania rozprzestrzeniania się choroby.

