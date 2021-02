Bioasekuracja wygodna i zgodna z wymogami

Przestrzeganie na co dzień wszystkich zasad bioasekuracji, powinniśmy traktować jako potwierdzenie bezpieczeństwa naszej produkcji, a nie jedynie spełnienie wymagań Inspekcji Weterynaryjnej. Błędem jest także postrzeganie ochrony biologicznej w kategoriach kosztów – jest to raczej nakład, który pozwoli w przyszłości zredukować koszty opieki weterynaryjnej stada.

fot. UNIDOZ

W czasie pandemii COVID-19, ryzyko zakażenia koronowirusem wymaga od nas znacznej izolacji zewnętrznej, częstego mycia i dezynfekcji rąk, noszenia maseczek. Jest to nic innego, jak znana również z medycyny weterynaryjnej bioasekuracja. Zasady te w „ludzkiej” medycynie zaczęto wprowadzać już od połowy XIX wieku. We wcześniejszym okresie dochodziło do tak dziś kuriozalnych sytuacji, jak te, w których lekarze i personel nie mył ani nie dezynfekował rąk przed badaniami i zabiegami. Dopiero po zauważeniu, że po wykonaniu prostej czynności mycia rąk znacznie ograniczono skomplikowane powikłania pooperacyjne, często prowadzące nawet do śmierci sprawiło, że ówcześni medycy zdali sobie sprawę z roli ochrony biologicznej – przed badaniem, czy operacją kolejnego pacjenta, zaczęto najpierw myć ręce i narzędzia wodą z mydłem, później zaś wprowadzono zabieg dezynfekcji. Te spostrzeżenia z medycyny zaczęto przenosić do innych obszarów min. przemysłu spożywczego, kosmetycznego czy farmacji. Dziś także w rolnictwie (zwłaszcza jego „zwierzęcej” gałęzi) stosuje się szereg praktyk związanych z ochroną biologiczną.

Musimy zdawać sobie sprawę z tego, że bioasekuracja to nie jest tylko ochrona przed wirusem ASF ale także szeregiem innych patogenów. Co istotne, niewielka skala produkcji nie musi oznaczać braku możliwości przestrzegania ochrony biologicznej - podstawowe zasady bioasekuracji, które ochronią przed wtargnięciem chorób zakaźnych, są możliwe do wprowadzenia nawet w małych gospodarstwach. Ułatwieniem spełniania zasad bioasekuracji są śluzy bioasekuracyjne UNIDOZ.

W ofercie firmy można znaleźć śluzy służące zarówno do bioasekuracji zewnętrzne obiektów, jak i ochrony wewnętrznej.

Właściwa bioasekuracja zewnętrzna, wymaga maksymalnego ograniczenia możliwości wejść osób z zewnątrz na teren fermy. Nie da się jednak tego całkowicie uniknąć, dlatego osoby wchodzące na teren gospodarstwa (właściciele, personel, obsługa weterynaryjna) powinny przede wejściem zmienić obuwie, umyć i zdezynfekować dłonie. Usprawnieniem tej procedury jest śluza bioasekuracyjna ustawiona przy wejściu. Dzięki niej, osoby wchodzące na teren fermy, mają możliwość zmiany odzieży wierzchniej, mycia i dezynfekcja obuwia, dezynfekcji przedmiotów wnoszonych na teren fermy, a także wzięcia prysznica, oraz dezynfekcji powierzchni dłoni.

fot. UNIDOZ

Jako, że najbardziej newralgicznym punktem bioasekuracji wewnętrznej fermy jest jest proces wchodzenia do chlewni, wejście do budynków produkcyjnych, musi mieć wyraźnie rozgraniczoną strefę czystą od brudnej. Dobrym rozwiązaniem jest powszechnie stosowany model duński, gdzie ławeczka stanowi punkt rozgraniczenia stref. Tu również sprawdzi się oferowana przez UNIDOZ śluza bioasekuracyjna. Warto powiedzieć kilka słów o jej konstrukcji: jest to budynek z płyty warstwowej, dostawiany do budynku inwentarskiego, dostarczony do klienta wraz z pełnym wyposażeniem: zamontowanymi wieszakami na obuwie brudne i czyste, urządzeniami do mycia i dezynfekcji obuwia, szafkami na czyste i brudne ubranie robocze, a także wspomnianą ławeczką stanowiącą granicę pomiędzy strefą „brudną” i „czystą”. Śluza jest gotowa do użytku od razu po jej zamontowaniu przy budynku produkcyjnym.

Omawiane śluzy bioasekuracyjne szczególnie dobrze sprawdzają się w przypadku starszych obiektów – jest to bowiem gotowe rozwiązanie pozwalające na wydzielenie wejścia i rozgraniczenie stref tam, gdzie nie ma miejsca na budowę odrębnego budynku. Ponadto brak prac budowlanych znacząco przyspiesza i ułatwia proces dostosowania budynku do przepisów bioasekuracji.