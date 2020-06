1 czerwca - Światowy Dzień Mleka

Pierwszy dzień czerwca to nie tylko Dzień Dziecka, ale i Światowy Dzień Mleka. Ma on promować mleko, jako walor zdrowotne oraz działania związane z produkcją mleka.

Obchody Światowego Dnia Mleka zaproponowała w 2001 roku Organizacja Narodów Zjednoczonych do Spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO). Mają one na celu promowanie działań związanych z mlekiem, z przemysłem mleczarskim, oraz walorów zdrowotnych mleka.

Z roku na rok coraz więcej państw postanawia przyłączać się do obchodów tego jakże przydatnego święta. Data została wybrana ze względu na liczne przypadki obchodów dnia mleka w poszczególnych państwach na przełomie maja i czerwca. Większość państw organizuje obchody właśnie pierwszego czerwca, choć niektóre świętują tydzień przed lub po tej dacie.

– Fakt, że wiele krajów decyduje się na to tego samego dnia, nadaje dodatkowe znaczenie poszczególnym narodowym obchodom i pokazuje, że mleko jest globalną żywnością – podkreśla FAO.

Choć świętujemy tylko jednego dnia w roku, to o walorach zdrowotnych mleka powinniśmy pamiętać przez cały rok.

Regularne spożywanie mleka pozytywnie wpływa na organizm człowieka. Jest ono źródłem witamin rozpuszczanych w tłuszczach (A,D,E,K), witamin z grupy B oraz łatwo przyswajalnego wapnia. Dostarcza również wielu innych makro- i mikroelementów jak potas, fosfor, czy magnez, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania organizmu, oraz CLA i NNKT (niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe), o właściwościach przeciwmiażdżycowych i antynowotworowych.

Nie należy zapominać o pozytywnym działaniu mlecznych produktów fermentowanych, które oprócz szczepów baterii fermentacji mlekowej mogą zawierać również szczepy o działaniu probiotycznym. Ponadto mogą one zawierać witaminy z grupy B i D, inulinę, czyli probiotyk (składnik pokarmowy nieulegający trawieniu, a wspierający prawidłowy rozwój mikroflory jelitowej), oraz białka serwatkowe, którym w wyniku wielu badań przypisano działanie m.in. antyoksydacyjne, antybakteryjne, antywirusowe czy antynowotworowe.

Mleko i jego przetwory zalecane są dla każdej z grup wiekowych. Dla dzieci i młodzieży, zgodnie z Piramidą Zdrowego Żywienia i Stylu Życia dla dzieci i młodzieży prezentowanej w zeszłym roku, są to 3-4 szklanki mleka dziennie. Oczywiście z możliwością zastąpienia jogurtem, kefirem lub, częściowo, serem. Dla osób dorosłych zaleca się spożywanie co najmniej 2 szklanek dziennie. Osobom starszym Piramida Zdrowego Żywienia i Aktywności Fizycznej zaleca co najmniej 3 duże szklanki, głównie produktów fermentowanych.

Oczywiście część osób boryka się z nietolerancją laktozy, ale przygotowano dla nich szeroką ofertę produktów pozbawionych tego cukru, obejmującą jogurty, kefiry, maślanki i inne specjały.