18. Międzynarodowe Forum Spółdzielczości Mleczarskiej już stacjonarnie

W dniach 8-9 września 2021 r. w Białymstoku odbędzie się jedno z ważniejszych wydarzeń branży mleczarskiej w Europie Środkowo-Wschodniej – 18. Międzynarodowe Forum Spółdzielczości Mleczarskiej.

Forum to doskonała okazja na poznanie rozwiązań zastosowanych w innych państwach oraz możliwość ich wykorzystania, czy wdrożenia na gruncie polskim. To również szansa na nawiązanie nowych relacji biznesowych, bądź umocnienie tych już istniejących. Forum to również miejsce spotkań oraz platforma wymiany poglądów i doświadczeń przedstawicieli branży żywnościowej.

Do udziału w 18. edycji Forum zaproszono wielu ekspertów z całego świata, którzy podczas prelekcji przybliżą problematykę zagadnień dotyczących sektora mleczarskiego.

W ramach tegorocznej konferencji zostaną poruszone m.in. takie kwestie jak:

• Wyzwania nowej WPR i Zielonego Ładu;

• Ekonomia czy ekologia? Jak zarządzać mleczarstwem w obliczu nowych wyzwań?

• Handel Międzynarodowy, skutki umów o wolnym handlu;

• Światowy handel. Czy kodeksy i ustawy zapewniają uczciwą cenę?

• Mleczarski świat po pandemii COVID-19.

Rekrutacja uczestników największej konferencji branży mleczarskiej ruszyła. Warto się pospieszyć i już dziś dołączyć do grona uczestników, ponieważ liczba miejsc jest ograniczona, a goście, z którymi będzie można podyskutować o najważniejszych problemach są wyjątkowi.

Formularz aplikacyjny jest dostępny na stronie internetowej: https://forum-mleczarskie.org/ w zakładce REJESTRACJA.