18. Międzynarodowe Forum Spółdzielczości Mleczarskiej na Podlasiu

Tegoroczna edycja Międzynarodowego Forum Spółdzielczości Mleczarskiej zaplanowana w dniach 8-9 września 2021 r. gościć będzie w sercu Podlasia – Białymstoku.

- Województwo podlaskie jest niekwestionowanym centrum polskiej branży mleczarskiej, co stwarza niepowtarzalny anturaż do rozmów o mleczarstwie. Z nieukrywaną satysfakcją przyjęliśmy także decyzję Zarządu Województwa Podlaskiego o zaangażowaniu w organizację Forum jako Partner strategiczny. Czujemy się wyróżnieni faktem, że przy okazji cieszącego się ogromnym zainteresowaniem sektorowego wydarzenia, będziemy mieli szansę na zaprezentowanie niezwykłego klimatu i atutów naszego regionu uczestnikom nie tylko z kraju, ale też z różnych zakątków świata. Mamy nadzieję, że województwo podlaskie wywrze na nich niezapomniane wrażenie, co przyczyni się do jego promocji wśród gości Międzynarodowego Forum Spółdzielczości Mleczarskiej, a także zachęci do odwiedzania go. Wierzymy, że umocni to postrzeganie województwa podlaskiego jako atrakcyjnego zarówno gospodarczo, jak i miejsca niezastąpionego do odpoczynku – informuje organizator.

Podczas Forum zostanie poruszona tematyka związana z wpływem na sektor mleczarski takich czynników jak trwająca pandemia, czy nowe regulacje prawne. Należy tu wymienić przyjęty przez Unię Europejską Europejski Zielony Ład, czy ciągle nie do końca określone warunki Brexitu. Kwestią nurtującą branżę jest także wpływ nieuczciwych praktyk handlowych na ideę spółdzielczości.

Udział w 18. edycji Forum weźmie wielu ekspertów z całego świata, którzy podczas prelekcji przybliżą problematykę tych zagadnień. Swoje uczestnictwo w konferencji potwierdzili m.in. Janusz Wojciechowski - Europejski Komisarz do spraw Rolnictwa, Carolien Spaans - Radca Rolny w Ambasadzie Królestwa Niderlandów w Warszawie, Marie-Christine Le Gal - Radca Rolny w Polsce, na Węgrzech, Litwie, Łotwie i w Estonii, Friedemann Kraft - Radca Rolny w Ambasadzie Niemiec w Warszawie, Aleksander Anton - Sekretarz Generalny Europejskiego Stowarzyszenia Mleczarzy – EDA, Ramon Armengol - Prezydent COGECA, Pekka Pesonen - Sekretarz Generalny Copa-Cogeca i wielu innych. Wydarzenie to jest okazją do spotkania z najważniejszymi osobami związanymi z funkcjonowaniem całego sektora mleczarskiego w Polsce, Europie i na świecie.