2021 r. w sektorze wołowiny - upłynął pod znakiem historycznie wysokich cen bydła

W ubiegłym roku drożało wszystko, ale niestety oprócz cen wołowiny rosły również koszty jej wyprodukowania. Jedno jednak trzeba podkreślić – tak wysokich cen bydła nie było dotychczas w historii.

W pierwszych miesiącach 2021 r. rynek wołowiny stopniowo podnosił się po drastycznych obniżkach, jakie wystąpiły w sektorze na skutek pandemii w 2020 r. i powracających lockdownów, które skutecznie sparaliżowały ten rynek. Druga fala pandemii spowodowała kolejne problemy z eksportem i realizacją kontraktów i przełożyły się na ograniczony popyt na wołowinę. Pomimo tego eksperci zapowiadali wzrost popytu, ograniczoną podaż bydła i wzrost stawek. Choć trudno było w to uwierzyć, scenariusz ten został zrealizowany.

Oferty dotyczące sprzedaży bydła znajdziesz na Giełdzie Rolnej

Historyczne rekordy cen bydła

Ubiegły rok, choć może nie należał do najłatwiejszych, to jedno trzeba mu oddać – przyniósł najwyższe notowane dotychczas ceny bydła w skupach. Stawki w zasadzie rosły z niewielkimi wahaniami przez cały rok i choć w połowie roku wydawało się, że już osiągnęły maksimum, to dopiero wtedy tak naprawdę zaczęły nabierać impetu. W ostatnich miesiącach szczególnie odczuwalna była ograniczona podaż zwierząt, co sprawiło, że zakłady zaczęły się prześcigać w oferowanych stawkach, alby tylko móc zakupić planowaną do uboju partię zwierząt.

Na rynku wyczuwalne było napięcie i wystarczył mały impuls, aby ta bańka pękła. W grudniu nastąpiło w pewnym stopniu przegrzanie rynku, gdyż odnotowano pierwsze od wielu miesięcy korekty cenowe. Wywołało to krótkookresową panikę wśród producentów, objawiającą się zwiększoną podażą bydła na rynek, i wyraźnym spadkiem cen. Nie trwało to jednak długo, bo wraz z nowym rokiem stawki powróciły do poprzednich poziomów, a bydła znów zaczęło brakować.

Sprawdź aktualne ceny skupu bydła



Ceny bydła wysokie, ale entuzjazm ograniczony

Choć ceny bydła w skupie są relatywnie wysokie, wśród hodowców nie przybywa chętnych do gwałtownego rozwijania produkcji. Potwierdza to przeprowadzona na farmer.pl sonda, z której wynika, że wysokie ceny bydła nie stanowią wystarczającej motywacji do zwiększania produkcji. Wręcz przeciwnie znakomita większość, bo ponad 60 proc. respondentów zadeklarowało ograniczenie, bądź całkowitą rezygnację z tej gałęzi produkcji. W zasadzie trudno się dziwić po huśtawce cenowej na rynku, jaka miała miejsce w latach 2019 -2020. Producenci czują się niepewnie na rynku, który w obecnych realiach jest nieprzewidywalny. Zakup drogich obecnie cieląt i sprzedaż ich za kilkanaście miesięcy po nieznanej cenie, graniczy niemal z hazardem, a przy obecnych kosztach produkcji na taką grę w ciemno mało kto może sobie pozwolić.

Rosnące koszty skutecznym hamulcem

Galopujące koszty produkcji były chyba najczęściej poruszanym problemem w 2021 r., który dotyczył i niestety nadal dotyczy każdego sektora produkcji rolniczej. Wysokie ceny pasz treściwych, nawozów i paliwa wykorzystywanego nie tylko do sporządzenia bazy paszowej, ale również do codziennej obsługi zwierząt sprawiły, że dla wielu producentów te historycznie wysokie ceny bydła przestały być atrakcyjne, a wysoka z pozoru rentowność w zasadzie nie odbiegała od okresu sprzed podwyżek.

Zawirowania na rynkach zagranicznych

Na wzrost cen bydła w pewnym stopniu miał wpływ zwiększony popyt na europejską wołowinę, który wynikał z obniżonej podaży tego mięsa m.in. z krajów Ameryki Południowej. Przyczynił się do tego również zwiększony popyt na wołowinę ze strony Chin, które według szacunków zwiększyły import tego mięsa w 2021 r. o ok. 11 proc. Na wspomniany spadek eksportu wołowiny z Ameryki Południowej do Chin miało wpływ m.in. potwierdzenie wystąpienia przypadków BSE w Brazylii, która jest największym na świecie eksporterem tego mięsa. Sytuację tę pogłębiły ograniczenia eksportowe wołowiny z Argentynie, które wprowadził na pół roku rząd, jako próbę walki z rosnącymi cenami żywności.

Presja przeciwników mięsa

Oprócz rosnących wymogów środowiskowych, czy dobrostanowych, zauważanym wyzwaniem staje się presja środowisk „zielonych” aktywistów i wegan na ograniczenie spożywania mięsa. Jedną z metod prowadzących do osiągnięcia tego celu jest dążenie do wprowadzenia zakazu promocji produktów pochodzenia zwierzęcego, w tym głównie mięsa czerwonego. Komisja Europejska w efekcie podjęła się oceny skutków dotychczasowej polityki promocyjnej żywności, tak by mogła lepiej przyczynić się do realizacji strategii zrównoważonego rozwoju "od pola do stołu". Na pierwszy kwartał 2022 r. zaplanowane jest przedstawienie przez KE wniosku dotyczącego możliwych zmian ram regulacyjnych w zakresie polityki promocyjnej.