5 organizacji mleczarskich przeciwko noweli ustawy o ochronie zwierząt

Nowelizowana ustawa o ochronie zwierząt sprawiła, że w środowisku rolniczym zawrzało. Wyraźny sprzeciw wobec tej ustawy jednogłośnie wyraziło pięć organizacji mleczarskich.

Wśród organizacji mleczarskich, które sprzeciwiają się szkodliwej dla rolnictwa ustawie znalazły się: Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka, Polska Izba Mleka, Związek Polskich Przetwórców Mleka, Krajowy Związek Spółdzielni Mleczarskich oraz Krajowe Stowarzyszenie Mleczarzy.

Grono to sprzeciwia się w szczególności ograniczeniu uboju bydła na cele religijne oraz rozszerzeniu kompetencji organizacji prozwierzęcych. Jak wskazują autorzy apelu, ograniczenie eksportu wołowiny spowoduje spadek cen mięsa i odbije się również na opłacalności produkcji mleka, ponieważ około 90 proc. żywca wołowego trafiającego na rynek pochodzi właśnie ze stad mlecznych.

Organizacje mleczarskie stanowczo krytykują możliwość ingerencji w hodowlę osób trzecich, niezwiązanych z rolnictwem, nieznających zasad weterynaryjnych w nim obowiązujących. Wiąże się to dodatkowo z ogromnym ryzykiem przenoszenia chorób do gospodarstw, co jest niedopuszczalne w obliczu rosnących wymagań bioasekuracji.

Wśród skutków dla hodowców bydła i producentów mleka wymienia się m.in. likwidację wielu wyspecjalizowanych gospodarstw rolnych i pogorszenie ich płynności finansowej, utratę kontraktów eksportowych i rynków zbytu dla polskiej wołowiny, likwidację wielu miejsc pracy w zakładach mięsnych, jak również pogorszenie warunków epizootycznych hodowli bydła i produkcji mleka.