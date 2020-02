50 mln euro kredytu dla SM Mlekpol w Grajewie

Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) udzielił Spółdzielni Mleczarskiej Mlekpol kredytu w wysokości 50 mln EUR na rozbudowę zaplecza produkcyjnego, logistycznego i magazynowego. Projekt ma m.in. umożliwić Mlekpolowi wdrożenie modelu Przemysłu 4.0 i redukcję śladu węglowego.

EBI, czyli Europejski Bank Inwestycyjny, jest instytucją UE udzielającą długoterminowych kredytów dla rzetelnie przygotowanych inwestycji, przyczyniając się w ten sposób do realizacji celów polityki unijnej. Sfinansuje on działania Mlekpolu w zakresie realizacji strategii modernizacji i wzrostu. Inwestycje sfinansowane dzięki wsparci EBI dotyczyć będą jednego z 12 zakładów firmy na terenie Polski tj. zakładu przetwórczego SM Mlekpol w Grajewie. Jak czytamy w komunikacie prasowym, operacja objęta jest gwarancją z Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych – filaru finansowego planu inwestycyjnego dla Europy. Jej realizacja przewiduje utworzenie nowych miejsc pracy na obszarach wiejskich w Polsce oraz ma wzmocnić pozycję przedsiębiorstwa w sektorze spożywczym.

– To nasz drugi kredyt dla Mlekpolu i trzeci dla spółdzielni mleczarskiej w Polsce. Jesteśmy przekonani, że dzięki wspieraniu rzetelnie przygotowanych planów inwestycyjnych w sektorze rolnictwa i przetwórstwa spożywczego będziemy mogli pomóc Polsce we wzmocnieniu kluczowego sektora gospodarki, zwiększeniu długofalowej konkurencyjności oraz osiągnięciu zrównoważonego rozwoju terytorialnego – czytamy w komunikacie wypowiedź wiceprezes EBI Lilany Pawłowej.

Kredyt ten ma umożliwić zwiększenie zdolności przetwórczych oraz równoważenie sezonowych wahań podaży surowca mlecznego. Projekt dotyczyć będzie również budowy nowego magazynu i centrum logistycznego, które mają zwiększyć efektywność działania przedsiębiorstwa. Ponadto inwestycja obejmie również budowę elektrociepłowni obok należącej do Mlekpolu oczyszczalni ścieków. Opalana biogazem instalacja ma zredukować ilość osadów ściekowych wytwarzanych przez firmę oraz umożliwić rezygnację z zakupu energii z sieci elektroenergetycznej.

– Inwestycje w nowoczesne technologie mogą stworzyć naszym rolnikom ogromne możliwości i przyczynić się do rozwoju obszarów wiejskich. Szczególnie cieszy mnie fakt, że projekt przyniesie korzyści z punktu widzenia zarówno przedsiębiorstwa, jak i środowiska. Rolnicy mają do odegrania istotną rolę w realizacji celów klimatycznych – stwierdził cytowany w komunikacie Janusz Wojciechowski, europejski komisarz ds. rolnictwa.

Podobną troskę o środowisko wykazał Edmund Borawski, prezes SM Mlekpol.

– Nasza spółdzielnia mleczarska przykłada ogromną wagę do zrównoważonego rozwoju, a konieczność ochrony środowiska stała się dla nas istotnym czynnikiem pobudzającym rozwój innowacyjności. Dzięki wsparciu i środkom EBI będziemy mogli wprowadzić nowe, bardziej efektywne rozwiązania w zakresie produkcji i ochrony środowiska. Przełoży się to na obniżenie ekologicznych kosztów zewnętrznych i zwiększenie efektywności energetycznej. Mamy również nadzieję, że dzięki współpracy z EBI i poszerzeniu oferty przetworów mlecznych będziemy mogli przyczynić się do zwiększenia obrotu handlowego i tworzenia nowych możliwości rozwoju dla sektora rolnego – mówił Edmund Borawski cytowany w komunikacie.