Afera leżakowa: 9 osób objętych aktem oskarżenia

Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce zakończyła postępowanie przygotowawcze w sprawie nieprawidłowości przy uboju bydła w ubojni zwierząt w Kalinowie (tzw. afera leżakowa). Aktem oskarżenia objętych zostało 9 osób, z czego 6 nie przyznaje się do stawianych im zarzutów.

Wczoraj Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce poinformowała o zakończeniu postępowania przygotowawczego dotyczącego nieprawidłowości przy uboju bydła w ubojni zwierząt w Kalinowie.

Zgodnie z przedstawionymi informacjami, aktem oskarżenia objętych zostało 9 osób, m. in. właściciel ubojni, osoby dokonujące uboju bydła i dostawcy oraz lekarze weterynarii.

– W toku śledztwa przedstawiono im zarzuty znęcania nad zwierzętami połączonego ze szczególnym okrucieństwem, oszustwa połączonego z naruszeniem ustawy o ochronie zwierząt i zwalczaniu chorób zakaźnych oraz niedopełnienia obowiązków i poświadczenie nieprawdy w celu osiągnięcia korzyści majątkowej weterynarii – poinformowała PO w Ostrołęce.

W trakcie prowadzonego śledztwa trzech z oskarżonych przyznało lub częściowo przyznało się do popełnienia zarzucanych im czynów, pozostali oskarżeni nie przyznali się do stawianych im zarzutów, jak zaznacza ostrołęcka PO dodając, że za zarzucane oskarżonym czyny grozi kara do 10 pozbawienia wolności.

Z tzw. aferą leżakową sektor wołowiny musiał się zmierzyć na początku 2019 r. Była ona efektem wyemitowanego w TVN materiału na temat nielegalnego uboju bydła pourazowego w niewielkiej ubojni w Kalinowie. W wyniku podjętego śledztwa, rzeźnia w Kalinowie została zamknięta.

Mięso z nielegalnego uboju trafiło do 10 krajów UE oraz ponad 20 punktów handlowych w Polsce. Przedstawiony w mediach proceder spowodował znaczne szkody w zakresie opinii konsumentów na temat polskiej wołowiny.

Przedstawiciele branży mięsnej stwierdzili wówczas zgodnie, że utrata wizerunku i jego odbudowy oraz poniesione straty są trudne do oszacowania.