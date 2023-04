Nowa Wspólna Polityka Rolna oznacza wielkie zmiany w rolnictwie. Zmiany te, zdaniem Agaty Stolarskiej, prezes zarządu Timac Agro Polska, w myśl zrównoważonego rolnictwa muszą przynosić korzyści zarówno dla środowiska, jak i dla rolnika.

Produkcja roślinna • Produkcja zwierzęca • Technologie

- Firma w której pracuję od 20 lat wyznaje zasadę zrównoważonego rozwoju, zrównoważonego rolnictwa. Co to dla nas oznacza? Taki model rolnictwa, w którym przy ograniczonym wpływie na środowisko uzyskać taki plon, żeby on ilościowo i jakościowo spinał się ekonomicznie dla rolników i konsumenta - uważa Agata Stolarska.

Dla kogo zmiany WPR mniej dotkliwe?

Zdaniem Stolarskiej, w nowej WPR wygrają ci z hodowców, którzy od wielu już lat dostosowywali swoją hodowlę, m.in. pod kątem dobrostanu zwierząt, zużycia antybiotyków, czy stosowania profilaktyki w stadzie.

W opinii prezes Timac Agro Polska, nowa WPR to nie są zasady, które są stworzone do tego, żeby "zabić polskie rolnictwo." - Na tle europejskim to właśnie polskie mleko i polscy hodowcy są na bardzo dobrym poziomie, zarówno jeśli chodzi o jakość mleka, jak i dobre praktyki rolne w tych gospodarstwach - dodaje Stolarska.