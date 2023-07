Dawki pokarmowe dla bydła mlecznego na bazie trawy często prowadzą do zwiększonego wydalania azotu, jednak taniny z esparcety i akacji mogą zmniejszać wydalanie azotu z moczem oraz uwalnianie amoniaku z odchodów, jak donoszą szwajcarscy naukowcy.

Dawki pokarmowe dla bydła mlecznego na bazie trawy mogą zmniejszać konkurencję w zakresie produkcji żywności dla ludzi i pasz dla zwierząt, jak wskazują naukowcy z Agroscope. Dawki te są jednak często bogate w białko ulegające degradacji w żwaczu, co prowadzi zaburzenia równowagi energii do azotu w żwaczu, czego konsekwencją jest nadmierna produkcja amoniaku. Jego nadmiar jest wchłaniany i metabolizowany do mocznika, który następnie wydalany m.in. z moczem. Warto jednak pamiętać, że wydalanie nadmiaru mocznika jest procesem wymagającym energii. Ponadto konsekwencją nadmiernego poziomu mocznika mogą być zaburzenia płodności.

Emisja amoniaku jest niepożądana z wielu względów

Emisja amoniaku jest niepożądana z wielu względów. Powoduje ona straty azotu w hodowli zwierząt, podczas przechowywania i stosowania obornika, co prowadzi do strat ekonomicznych w rolnictwie. Może także wywoływać wiele negatywnych skutków w środowisku, m.in. eutrofizację wód i zakwaszenie gleb, a w konsekwencji prowadzić do zmniejszenia przyswajalności składników pokarmowych przez rośliny. Wyemitowany do powietrza amoniak może powracać w opadzie suchym lub mokrym, stanowiąc zagrożenie toksyczne upraw i może zwiększać wrażliwość roślin uprawnych na czynniki stresowe.

Jednym z rozwiązań może być suplementacja diety skondensowanymi taninami skondensowanymi, jak stwierdzają badacze dodając, że dodatek ten może zmniejszyć szybkość degradacji białka surowego w żwaczu, przesuwając w ten sposób szlak wydalania azotu z moczu do kału oraz zmniejszając potencjał uwalniania NH3 odchodów. Ponadto w ocenie naukowców taniny, oprócz możliwosci zmniejszenia obciążenia metabolicznego i środowiskowego, mogą poprawić wykorzystanie azotu, ze względu na zwiększoną podaż aminokwasów w jelicie cienkim.

Ekstrakt z kory akacji i esparcety siewnej

W eksperymencie wytypowano dwa źródła skondensowanych tanin, tj. ekstrakt z kory akacji Mearnsa (Acacia mearnsii) oraz esparcety siewnej (Onobrychis viciifolia), i zbadano pod kątem wpływu na wydalanie azotu u krów mlecznych, szczególnie z mocze, i uwalnianie amoniaku z obornika.

Badacze zaznaczyli, że dotychczas nikt nie zbadał czy kombinacje różnych źródeł tanin w jednej dawce (w celu maksymalizacji korzystnych efektów) wykazują wpływ addytywny, czy wręcz przeciwnie i ich wydajność spada, czyniąc daną dawkę mniej użyteczną.

Plusy i minusy stosowania esparcety i ekstraktu z akacji

Zgodnie z wynikami badania połączenie esparcety i ekstraktu z kory akacji może być przydatne w celu zmniejszenia wydalania azotu z moczem i ulatniania się NH 3 z gnojowicy krów mlecznych. Badacze wykazali, że wykorzystanie dodatku ekstraktu z akacji zmniejszyło uwalnianie amoniaku z odchodów nawet o 37 proc. Ponadto naukowcy stwierdzili, że efekty esparcety i akacji były pod tym względem szeroko addytywne.

Jednak, jak wskazali badacze, przy wdrażaniu tych strategii żywieniowych w hodowli bydła mlecznego należy wziąć pod uwagę możliwy niekorzystny wpływ na produktywność zwierząt, taki jak niższa wydajność mleka korygowanego na jego wartość energetyczną (ECM) w przypadku stosowania akacji oraz niższe wykorzystanie azotu w przypadku wykorzystania esparcety.

Badacze zaznaczają, że obecnie należy ustalić, czy oba źródła są również addytywne pod względem redukcji emisji metanu.