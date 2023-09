Na początku września w Brukseli odbyło się posiedzenie grupy roboczej „Wołowina i cielęcina” Copa-Cogeca, w której wzięli udział Jacek Zarzecki, prezes Polskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego, oraz Jerzy Wierzbicki, prezes Polskiego Zrzeszenia Producentów Bydła Mięsnego.

Jak informuje Federacja Branżowych Związków Producentów Rolnych, posiedzenie rozpoczęło się od prezentacji sytuacji rynkowej w poszczególnych krajach członkowskich. Delegacje zwróciły uwagę na znaczny wzrost kosztów produkcji oraz problemy związane z suszą oraz spadającą konsumpcję i produkcję.

Z kolei Polska delegacja podkreśliła, że na krajowym rynku wołowiny można zaobserwować stabilność cenową, a ceny skupu są bliskie średniej europejskiej.

Ważnym tematem rozmów była mapa drogowa wdrażania zmian w przepisach dotyczących dobrostanu zwierząt oraz związane z tym raporty naukowe Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności. Raport dotyczący dobrostanu bydła mięsnego ma być gotowy na początku 2024 r.

Hodowców bydła mięsnego niepokoją także pomysły związane z zakazem dekornizacji i kastracji zwierząt oraz utrzymywania cielaków w indywidualnych kojach, jak donosi FBZPR.

Unijni hodowcy wołowiny pochylili się także nad sprawą negocjowanych przez Komisję Europejską umów o wolnym handlu. Z zadowoleniem przyjęto fakt, że negocjacje nad umową z krajami Ameryki Południowej (Mercosur) nie posuwają się naprzód i nic nie wskazuje na to, żeby umowa była ratyfikowana. Trochę inaczej wygląda jednak sytuacja w przypadku innych umów i istnieje obawa ustępstw.

– Każda umowa międzynarodowa, która daje preferencyjny dostęp do unijnego rynku powoduje problemy dla hodowców. W czasie COVID-19 doszło do silnych zakłóceń na rynku HORECA, które prowadzą do wniosku, że wpływ 100-200 tys. ton importu elementów szlachetnych tzw. „loin cuts” będzie silne oddziaływał na rynek żywca wołowego. W tych rozmowach trzeba zsumować przyznane już wcześniej kontyngenty wolnocłowe i w tym kontekście oceniać to, co leży na stole negocjacyjnym. Gdy zliczy się wszystkie przyznane kontyngenty bezcłowe i planowane, to robi się to poważny problem. Nie można iść na ustępstwa, kosztem sektora wołowiny – powiedział Jerzy Wierzbicki, prezes Polskiego Zrzeszenia Producentów Bydła.