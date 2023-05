Według analityków PKO BP to jeszcze nie koniec spadków cen mleka, fot. pixabay

Prognozy analityków banku PKO BP wskazują na możliwość pogłębienia się spadku cen mleka. sytuacja ta może przełożyć się również na spadek pogłowia krów mlecznych.

Jak informują analitycy PKO BP w ostatnim AgroNawigatorze, wzrost produkcji mleka w UE, odbicie dostaw w Nowej Zelandii, a także utrzymanie dodatniej dynamiki w USA, mimo zmniejszenia dostaw w Australii, przekładają się na poprawę sytuacji podażowej na światowym rynku mleka. Istnieje jednak duża niepewność co do przyszłej dynamiki dostaw, zwłaszcza na rynku UE. Prognozy KE z początku kwietnia wskazują na spadek unijnej produkcji mleka w 2023 o 0,2 proc. Z powodu spadków cen mleka pogłowie krów może obniżyć się o ok. 1 proc.

Spowolnienie eksportu produktów mleczarskich

Według GUS polski eksport mleczarski w 4q22 wzrósł o 21 proc. r/r wobec wzrostu o 49 proc. r/r w 3q22. Jednak dane dla pierwszych dwóch miesięcy 2023 wykazały spadek dynamiki do nieco ponad 9 proc. r/r. Przyczyną jest przede wszystkim obniżka cen artykułów mleczarskich przy stabilizacji wolumenu eksportu. Wysokie jest prawdopodobieństwo, że z uwagi na niższe ceny, wartość eksportu mleczarskiego ogółem zacznie maleć w dalszej części roku. Poprawić się mogą natomiast perspektywy sprzedaży do Chin z uwagi na odstąpienie od polityki „zero Covid” w tym kraju, spadek cen frachtu oraz lepsze wyniki chińskiej gospodarki.

- Zachwianie relacji między cenami produktów mleczarskich a ceną skupu surowca odbiło się negatywnie na wynikach w przetwórstwie mleka i produkcji serów. Jednak mimo tego, że branża mleczarska w 4q22 odnotowała stratę na poziomie 280 mln zł, to zamknęła cały 2022 wzrostem zysku o 72 proc. – zauważają ekonomiści PKO BP.

Według ekspertów, utrzymująca się relatywnie wysoka dynamika cen skupu mleka w pierwszych miesiącach 2023, przy ostrym wyhamowaniu cen sprzedaży produktów mleczarskich oraz wzroście kosztów pozasurowcowych, może sugerować niekorzystne wyniki branży również w 1q23.

Jakie perspektywy na 2023 r.?

Zdaniem ekonomistów istnieje duże prawdopodobieństwo obniżek cen skupu mleka w kolejnych miesiącach. Jednak na wyhamowanie tempa obniżek może wpłynąć prognozowany spadek produkcji w UE.