Prognozowany spadek produkcji mleka w UE może wpłynąć korzystnie na sytuację cenową w sektorze. Na poprawę sytuacji gospodarstw mleczarskich może wpłynąć również spadkowy trend cenowy niektórych środków do produkcji.

Jak podkreśla Paweł Wyrzykowski, analityk sektora Food and Agri w BNP Paribas Bank Polska, obniżki cen produktów mleczarskich na poziomie zakładów mleczarskich znalazły odzwierciedlenie w spadkach cen skupu mleka. W czerwcu 2023 r. średnia cena skupu mleka w Polsce wyniosła 1,94 PLN netto za litr i była o 30 proc. niższa od rekordowej notowanej w grudniu 2022 r. i o 15 proc. niższa wobec ceny z czerwca 2022 r.

Spadki cen mleka w całej UE

- Spadki cen skupu mleka obserwowano również na rynku unijnym. Średnia cena skupu mleka w UE w czerwcu 2023 r. była o 24 proc. niższa niż w grudniu 2022 r. i o 10 proc. niższa od ceny z czerwca 2022 r.

Zdaniem analityka, w II połowie 2023 r. presja na spadki cen nie powinna być już tak duża. Według prognoz Komisji Europejskiej dostawy mleka do mleczarni w Unii Europejskiej w 2023 r. mają być o 0,2 proc. mniejsze niż w 2022 r. Biorąc pod uwagę, że w pierwszych pięciu miesiącach 2023 r. dostawy te były o 0,8 proc. większe niż w analogicznym okresie przed rokiem, to Komisja zakłada, że produkcja w pozostałych miesiącach będzie o ok. 1 proc. niższa niż w 2022 r. Mniejsza podaż mleka może zapobiegać kolejnym spadkom cen, tym bardziej, że pojawiają się doniesienia o ożywieniu popytu na produkty mleczarskie ze strony największego ich importera na świecie - Chin.

Spadają również ceny środków do produkcji

- Spadek dochodowości gospodarstw mleczarskich związany z obniżkami cen mleka w skupie jest w pewnym stopniu ograniczony przez spadek cen niektórych składników kosztów produkcji. Według danych MRiRW ceny mieszanki pełnoporcjowej uzupełniającej dla krów mlecznych w maju 2023 r. były o 12 proc. niższe od obserwowanych w maju 2022 r. Obniżki cenników obserwujemy też w przypadku nawozów, szczególnie azotowych – podsumowuje Wyrzykowski.