W ocenie Doroty Grabarczyk perspektywy dla rynku mleka obecnie nie przedstawiają się najlepiej. Gospodarstwa wciąż znajdują się pod presją wysokich kosztów produkcji i spadających cen mleka.

W przeciągu trzech miesięcy tego roku cena mleka spadła, w porównaniu do grudnia 2022 r. o 19,22 proc.

Ceny mleka w letnich miesiącach niestety również nie powinny wzrosnąć - przewidują eksperci.

Systematycznie wzrasta ilość skupowanego mleka w Polsce.

Niskie ceny mleka obowiązują także w innych krajach członkowskich. Według wstępnych danych Komisji Europejskiej w kwietniu trend spadkowy zostanie utrzymany.

- Dwa ostatnie lata, pod względem ceny mleka były korzystne dla producentów mleka. Niestety patrząc na koszty produkcji sytuacja nie wyglądała już tak kolorowo. Obecna sytuacja w jakiej znaleźli się producenci mleka jest jeszcze trudniejsza. Od początku bieżącego roku cena mleka ulega korekcie – ocenia Dorota Grabarczyk, analityk rynku mleka PFHBiPM.

Jak zaznacza analityk, w przeciągu trzech miesięcy 2023 roku cena mleka spadła, w porównaniu do grudnia o 19,22 proc. W okresie styczeń – marzec 2023 średnia cena mleka wynosiła 231,82 zł/hl i nadal pozostawała wyższa o 23,4 proc. niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

- Eksperci przewidują, że w miesiącach letnich, kiedy produkcja mleka osiąga największe wartości, cena niestety nadal będzie utrzymywać trend spadkowy i może spaść poniżej 2 zł/l. – informuje Grabarczyk.

Wzrasta ilość skupowanego mleka

W Polsce od wielu lat odnotowywany jest systematyczny wzrost skupu mleka. Średnioroczny wzrost skupu wynosił przeważnie około 2 proc. W marcu bieżącego roku skup mleka wyniósł 1 094,4 mln l i był o 10,8 proc. wyższy niż w lutym oraz o 0,7 proc. wyższy niż w marcu 2022 roku. W okresie od stycznia do marca skup surowca wyniósł 3 135,8 mln l i był o 0,9 proc. wyższy niż w analogicznym okresie 2022 roku.

Spadki cen mleka notowane w całej Europie

Jak informuje Dorota Grabarczyk, sytuacja cenowa podobnie wygląda również w innych krajach członkowskich Unii Europejskiej. Według ostatnich danych Komisji Europejskiej, z 5 maja 2023 roku, średnia cena mleka w marcu 2023 roku, osiągnęła poziom 50,38 EUR/100 kg, co oznacza spadek o 5,5 proc. w porównaniu do lutego 2023, jednak nadal pozostawała o 14,7 proc. wyższa niż w marcu 2022 r. Według wstępnych danych Komisji Europejskiej w kwietniu bieżącego roku trend spadkowy zostanie utrzymany, a cena spadnie poniżej 50 EUR/100 kg. W marcu 2023 roku, w dwudziestu dwóch państwach członkowskich ceny mleka odnotowały spadki, w relacji miesięcznej.

- Spadek ceny surowca związany jest ze spadkami cen produktów mlecznych, a to z kolei związane jest ze zmniejszonym popytem na te produkty. Chiny, które są jednym z największych importerów artykułów mleczarskich, w ostatnich kilkunastu miesiącach znacznie obniżyły swoje zakupy. Spadek cen produktów mlecznych doskonale widać na wynikach nowozelandzkiej giełdy GDT. Co prawda dwie ostatnie aukcje (18 kwietnie i 2 maja) zakończyły się dodatnim indeksem cenowym, to poprzednie aukcje przeważnie kończyły się na minusie – dodaje ekspertka.

Jak podkreśla analityk, dużym wyzwaniem dla producentów mleka pozostają wysokie koszty produkcji, które pomimo delikatnych spadków, nadal pozostają zdecydowanie wyższe niż jeszcze 2 lata temu. Dla przykładu śruta sojowa w maju 2021 roku kosztowała 1 979 zł/t, w bieżącym roku producenci muszą zapłacić 2 281 zł/t. Nadal wysoka pozostaje cena energii elektrycznej, paliw, nawozów.

Będzie ubywać gospodarstw mleczarskich

- To wszystko wpływa na spadek opłacalności produkcji mleka, co będzie wiązać się z tym, że producenci będą rezygnować z produkcji. Wielu z nich już dużo wcześniej zastanawiało się nad podjęciem takiej decyzji, jednak powstrzymywała ich wysoka cena surowca, która utrzymywała się w ubiegłym roku. Niestety teraz, przy takich drastycznych spadkach podejmą tą decyzje i zrezygnują z produkcji mleka z powodu braku opłacalności – informuje Grabarczyk.

Jak zaznacza ekspertka, PFHBiPM oraz inne organizacje współpracujące w ramach Porozumienia dla Mleczarstwa zwracały się do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z prośbą o podjęcie działań na szczeblu unijnym, mających na celu doprowadzenie do uruchomienia interwencji, głównie skupu interwencyjnego OMP i masła, a także o urealnienie cen interwencyjnych, które nie są adekwatne do dzisiejszej sytuacji rynkowej i nie były zmienianie od kilkunastu lat.