Jak wylicza Grzegorz Rykaczewski z Banku Pekao S.A., w ciągu pierwszych 7 miesięcy br. łączna liczba ubojów bydła w grupie 10 największych producentów wołowiny w Unii była niższa o 4 proc. niż rok wcześniej. W tym okresie jedynie w jednym miesiącu – w styczniu – liczba bydła, które trafiło do zakładów nie była niższa w relacji rocznej. Przyczyną tej sytuacji jest redukcja pogłowia obserwowana w większości państw Unii.

Jak wskazuje analityk, w połowie roku łączna liczebność stada bydła w grupie państw TOP10 w Unii była niższa o 1 proc. w relacji rocznej oraz o 3 proc. w porównaniu do stanu sprzed 2 lat. W tej grupie znajduje się Polska, w której również zarejestrowano ujemną dynamikę – podkreśla analityk.

- Co ważne, badanie pogłowia pokazało spadek w grupie technologicznej bydła w wieku 1-2 lata, co dotyczyło większości państw z grupy głównych producentów. To z kolei wskazuje na utrzymanie ograniczeń podażowych na rynku unijnym w przyszłym roku – zapowiada Rykaczewski.