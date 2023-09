Dostępność roślinnych zamienników mięsa i mleka rośnie. Warto więc pamiętać, że jest to żywność wysokoprzetworzona, a jej wartość odbiega od wartości mleka i mięsa.

Jak donosi Związek Polskie Mięso, w piśmie naukowym Journal of Food Science opublikowane zostały wyniki badania w zakresie oceny jakości odżywczej roślinnych analogów nabiału i mięsa w kanadyjskim systemie zaopatrzenia w żywność.

W artykule pt. „Nutritional quality and price of plant-based dairy and meat analogs in the Canadian food supply system” wyjaśnione zostało, że celem tego badania była ocena jakości odżywczej i ceny roślinnych analogów nabiału i mięsa w porównaniu z odpowiadającymi im produktami pochodzenia zwierzęcego oraz zbadanie związku pomiędzy poziomem przetwarzania a jakością odżywczą tych produktów. Korzystając z bazy danych składów markowej żywności, zbadano produkty z kategorii serów, jogurtów, mleka i mięsa.

Produkty sklasyfikowano jako analogi roślinne i produkty pochodzenia zwierzęcego, korzystając z listy składników. Produkty badano pod kątem zawartości składników odżywczych, ogólnej jakości odżywczej przy użyciu modelu profilowania składników odżywczych Food Standards Australia New Zealand, ceny i poziomów przetwarzania przy użyciu klasyfikacji NOVA.

Niższa zawartość białka i wyższa zawartość cukru

„Wszystkie analogi roślinne miały niższą zawartość białka i wyższą całkowitą zawartość węglowodanów, cukru i błonnika w porównaniu z odpowiednimi produktami pochodzenia zwierzęcego. W porównaniu z odpowiednimi produktami pochodzenia zwierzęcego, roślinne analogi mleka i mięsa miały niższą wartość energetyczną, całkowitą zawartość tłuszczu i tłuszczów nasyconych. Jogurty roślinne i analogi mięsa miały niższą zawartość sodu, a wszystkie roślinne analogi produktów mlecznych miały niższą zawartość wapnia” – zaznacza ZPM.

Ponadto roślinne analogi serów i jogurtów były droższe niż produkty pochodzenia zwierzęcego, jednakże, nie było istotnej różnicy pomiędzy produktami mlecznymi i mięsnymi.

Nie stwierdzono związku pomiędzy poziomem przetwarzania a ogólną jakością odżywczą produktów mlecznych i mięsnych.

Potrzebne dodatkowe wytyczne dotyczące składu i/lub etykietowania