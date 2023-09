Przedsiębiorstwa mleczarskie w Polsce i w Ukrainie popierają wolny handel bez jakichkolwiek politycznych ograniczeń, fot. A.T.

Przedstawiciele organizacji sektora mleczarskiego zebrani podczas 20. Międzynarodowego Forum Spółdzielczości Mleczarskiej podpisali apel polskich i ukraińskich organizacji do administracji rządowej Polski i Ukrainy.

Organizacje sektora mleczarskiego Polski i Ukrainy oraz przedsiębiorcy zebrani podczas 20. Międzynarodowego Forum Spółdzielczości Mleczarskiej w Białymstoku wspólnie wyrazili „wolę współpracy na rzecz budowania silnych sektorów mleczarskich po obu stronach granicy, ponad politycznymi podziałami”.

„Chcemy karmić ludzi po obu stronach granicy”

– Podpisaliśmy wspólny komunikat, jako organizacje branżowe polskiego i ukraińskiego sektora mleczarskiego. Podczas 20. Międzynarodowego Forum Spółdzielczości Mleczarskiej spotyka się biznes całego świata, w tym biznes ukraiński, i chcemy pokazać, że dla nas istotne jest to, że chcemy współpracować. Rozumiemy, że polityka rządzi się swoimi prawami, ale chcemy być ponadto. Dlatego polskie i ukraińskie organizacje podpisały porozumienie – mówiła Agnieszka Maliszewska, organizatorka Forum, dyrektor Polskiej Izby Mleka i pierwsza wiceprzewodnicząca Cogeca. – Chcemy w ten sposób pokazać, że, jako branże po obu stronach granicy, rozmawiamy ze sobą i najważniejsze dla nas jest to, żebyśmy produkowali, sprzedawali nasze produkty i karmili ludzi po obu stronach granicy – dodała.

Biznes i politykę należy rozdzielić

Głos w tej sprawie zabrał także, Vadym Czagarowski, prezes Ukraińskiego Związku Przedsiębiorstw Mleczarskich, który jest jednym z sygnatariuszy apelu.

– Chcemy utrzymać związek między polskim i ukraińskim sektorem mleczarskim. Celem podpisania tego dokumentu jest połączenie naszych sił i utrzymanie biznesu i polityki z dala od siebie – mówił Czagarowski.

„Zajmujemy się mlekiem i pilnujemy interesów sektora mleczarskiego”

Jak dodała Maliszewska, organizacje sektora mleczarskiego nie zamierzają komentować innych aspektów wymiany handlowej Polski z Ukrainą.

– Nie chcemy komentować pozostałej sytuacji. Nie odnosimy się do sytuacji związanej ze zbożem czy innymi produktami, ponieważ my się tym nie zajmujemy. Zajmujemy się mlekiem i pilnujemy interesów sektora mleczarskiego. W Forum uczestniczy bardzo dużo przedsiębiorców polskich oraz ukraińskich i wszyscy oni chcą ze sobą współpracować – zaznaczyła Maliszewska.

Wolny handel bez jakichkolwiek politycznych ograniczeń

W dokumencie organizacje zadeklarowały chęć wspierania się, współpracy oraz wymiany wiedzy i doświadczenia. Poinformowały także, że pragną wspólnie pracować na rzecz odbudowy Ukrainy, wspierania rolników-producentów mleka w obu krajach, rozwoju przetwórstwa mleka oraz znoszenia barier w handlu pomiędzy polskimi i ukraińskimi przedsiębiorstwami. Zadeklarowały również gotowość do wspierania działań rządów Ukrainy i Polski w procesie akcesyjnym Ukrainy do Unii Europejskiej, tak żeby wypracowane warunki członkowska przyczyniły się do stworzenia nowoczesnego sektora mleczarskiego w Ukrainie, a jednocześnie zostały zabezpieczone interesy polskich producentów i przetwórców mleka.

„Przedsiębiorstwa mleczarskie w Polsce i w Ukrainie popierają wolny handel bez jakichkolwiek politycznych ograniczeń, ceł, kwot i innych restrykcji, z przejrzystymi i stabilnymi zasadami, które są przewidywalne i jednakowe do obu stron” – zaznaczono w dokumencie.

Organizacje podkreśliły, że polski oraz ukraiński przemysł mleczarski pragną prowadzić dialog i współpracę w zakresie mleczarstwa, a w szczególności handlu, by w ten sposób wzmacniać pozycję obu krajowych sektorów mleczarskich na arenie międzynarodowej.

Apel polskich i ukraińskich organizacji sektora mleczarskiego do administracji rządowej Polski i Ukrainy, fot. A.T.

Polska i ukraińska branża mleczarska apelują do administracji rządowej

„Apelujemy do polskiej i ukraińskiej administracji rządowej w wsparcie naszych starań w budowie dobrych relacji i współpracy ponad wszelkimi politycznymi zawirowaniami. Oczekujemy konstruktywnego dialogu i zrozumienia, że tylko wspólne działania oparte na zrozumieniu i poszanowaniu pozwolą nam stworzyć dobre relacje w biznesie i handlu, który przyczyni się do lepszego funkcjonowania polskiego i ukraińskiego przetwórstwa mleka” – wskazały organizacje branżowe.

Sygnatariuszami apelu są: