Arla chce zostać liderem sprzedaży detalicznej online

Do 2025 roku Arla zamierza podwoić swoją europejską sprzedaż internetową do 600 milionów euro. W ten sposób spółdzielnia mleczarska dąży do dominacji na rynku handlu elektronicznego produktami mleczarskimi.

Według Arli, pandemia koronawirusa już doprowadziła do gwałtownego wzrostu sprzedaży w handlu detalicznym online. Spółdzielnia zakłada długofalową zmianę zachowań konsumenckich, dlatego chce przyspieszyć rozwój sklepów internetowych dla swoich klientów detalicznych. Eksperci ds. Marketingu powinni zwiększyć sprzedaż online

Dodatkowy personel w sprzedaży i marketingu w Wielkiej Brytanii, Danii, Szwecji, Niemczech, Holandii i Finlandii pomoże podwoić sprzedaż w europejskim biznesie internetowym z 300 mln euro do 600 mln euro. Arla Foods poinformowała, że ​​planowane są również inwestycje związane z obecnością w Internecie. Nowa strategia handlu elektronicznego ma na celu osiągnięcie dziesięciu procent całkowitej sprzedaży detalicznej w Europie w biznesie online.

Dzięki realizacji planów Arla Foods wyprzedza harmonogram o trzy do pięciu lat. Udział handlu internetowego w Wielkiej Brytanii już jest znaczący - udział sprzedaży cyfrowej w sprzedaży detalicznej wynosi już 17 proc. To sprawia, że ​​Wielka Brytania jest jednym z najważniejszych rynków dla Arla Foods, jeśli chodzi o handel elektroniczny.

W innych krajach europejskich sprzedaż e-commerce jest mniejsza, ale rośnie. Kluczowe rynki to Dania, Szwecja i Holandia - biznes online generuje tam około pięciu do siedmiu procent całkowitej sprzedaży detalicznej marek mleczarskich.