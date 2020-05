Australia: Ceny bydła spadają

Według analityka z firmy Frontier International działającej na międzynarodowych rynkach handlu bydłem, eksport żywego bydła w Australii odczuwa obecnie skutki pandemii koronawirusa.

Dla rolników i handlowców na północy Australii Indonezja i Wietnam są szczególnie ważnymi rynkami zbytu, które w ubiegłym roku łącznie nabyły ponad 70 proc. z 1,3 miliona sztuk wyeksportowanego bydła.

Na początku marca sprzedaż do Indonezji byków przeznaczonymi do tuczu końcowego, osiągały rekordowe ceny do 4 dolarów australijskich (1 dolar australijski = 2,7307 zł, NBP 2020-04-30) za kilogram żywej wagi (LG).

Jednak w ciągu kilku tygodni cena spadła o około jedną trzecią, a ostatnio wynosiła zaledwie 2,60 dolara/ kg. To największy spadek od 2011 r. Wartość zwierzęcia ważącego 350 kg spadła z 1400 dolarów do około 900 dolarów. Głównym powodem spadku cen są środki podjęte przeciwko rozprzestrzenianiu się koronawirusa w Indonezji i innych krajach będących importerami.

Zarówno w Indonezji, jak i Wietnamie niektóre rzeźnie zaprzestały działalności w celu ochrony pracowników i ze względu na spadający popyt. W Indonezji wprowadzono godziny policyjne, a sprzedawcy uliczni i restauracje nie mogą już sprzedawać popularnych klopsików i innych dań z wołowiny. Sprzedaż spadła o 40 do 60 proc. dzieje się to w ramadanie, który jest szczytowym okresem sprzedaży opasów.

Cena eksportowa ciężkich wołów eksportowanych do Wietnamu również gwałtownie spadła, z 3,40 dolara / kg do 2,80 dolara / kg. Tam wszystkie restauracje są zamknięte, a wesela i inne uroczystości są anulowane, co zmniejsza spożycie wołowiny.

Ponieważ globalne zapotrzebowanie na białko jest jednak duże, australijski eksporter bydła ma nadzieję, że ceny wzrosną ponownie w drugiej połowie roku, zwłaszcza, że australijska podaż będzie w tym roku niższa z powodu suszy.