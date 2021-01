Australia: Eksport wołowiny załamuje się

Australijscy eksporterzy wołowiny byli w stanie sprzedać za granicę w ubiegłym roku znacznie mniej niż w 2019 roku.

Według danych australijskiego ministerstwa rolnictwa eksport wyniósł 1,04 mln ton masy ładunku. To prawie 190 000 ton, czyli 15,4 proc. mniej niż rok wcześniej.

Ostatni raz eksport był podobnie niski w połowie ostatniej dekady, kiedy konsekwencje suszy również poważnie ograniczyły uboje, a tym samym podaż eksportową.

Według stowarzyszenia branżowego Meat and Livestock Australia (MLA) znaczny wzrost cen wołowiny w Australii w 2020 r. również wpłynął na konkurencyjność w międzynarodowej sprzedaży wołowiny. Ponadto sprzedaż u dawniej najważniejszego klienta w Chinach utknęła w martwym punkcie z powodu napięć politycznych. Po zablokowaniu kilku australijskich dostawców eksport do ChRL spadł o ponad 100 000 ton, czyli o 34,5 proc., do 196 700 ton w 2019 r.

To uczyniło z Japonii nowego głównego odbiorcę australijskiej wołowiny o zakupującego 269 300 ton. Nastąpił jednak również spadek eksportu na ten rynku, który wyniósł 18 200 ton, czyli 6,3 proc. w porównaniu z rokiem 2019.

Ponadto eksport wołowiny do USA spadł o ponad 40 000 ton, czyli 15,9 proc., do 211 750 ton. Był to jeden z najgorszych wyników w ciągu ostatnich 30 lat. Według MLA, eksport głównie przetworzonego mięsa dostarczanego do produkcji burgerów w USA załamał się w drugiej połowie 2020 r., ponieważ w Australii ubijano znacznie mniej krów, a ich wysokie ceny nie pozwalały na konkurencyjne oferty.

Sprzedaż wołowiny do Indonezji, Tajwanu, Arabii Saudyjskiej i Filipin również spadła o dwucyfrowy procent, podczas gdy wielkość eksportu do Korei Południowej i Kanady była prawie taka sama jak w 2019 r. MLA zakłada, że ​​konsekwencje suszy i wyczerpania zapasów w Australii będą nadal miały negatywny wpływ na podaż eksportową w ciągu najbliższych dwóch lat. Normalna wielkość wywozu wynosząca około 1,2 miliona ton jest spodziewana ponownie dopiero w 2023 roku.