Australia eksportuje mniej wołowiny

Eksport wołowiny z Australii będzie znacznie niższy w tym roku. Powodem jest między innymi mniejsza dostępna ilość mięsa na rynku australijskim.

Australia jest jednym z największych dostawców wołowiny na rynku światowym, ale dostępne ilości dostaw będą w tym roku znacznie mniejsze niż zwykle. Według danych australijskiego ministerstwa rolnictwa eksport wołowiny i cielęciny spadł od stycznia do maja br. o 11 870 ton do 457 180 ton, czyli o 2,5 proc. rok do roku,.

Stowarzyszenie branżowe Meat & Livestock Australia (MLA), pod wrażeniem pandemii koronowej, założyło w kwietniu, że cały eksport wołowiny z Australii w 2020 r. może spaść o jedną piątą w porównaniu do 2019 r. do 990 000 ton.

Nie tylko słabsze zapotrzebowanie na wołowinę w wielu krajach ze względu na konsekwencje pandemii jest powodem tego spadku. Eksporterom po prostu brakuje towaru. Z powodu długotrwałej suszy i braku pasz wielu rolników zmniejszyło swoje stada. W połowie 2020 r. spodziewane jest tylko pogłowie liczące 24,8 miliona zwierząt, czyli o 11,6 proc. mniej niż dwa lata wcześniej.

Ponadto od dawna oczekiwane deszcze zaczęły padać s w lutym, a hodowcy próbują uzupełnić swoje stada. To jeszcze bardziej zmniejszy podaż zwierząt rzeźnych. W maju w niektórych stanach ubito do 15 proc. mniej bydła niż w tym samym miesiącu ubiegłego roku; MLA uważa, że ilość wyprodukowanej wołowiny w całym roku może zmniejszyć się o 16 proc. do 2,05 miliona ton wagi ubojowej.

Oznacza to, że wołowina jest mniej dostępna w Australii niż od połowy lat 90. Niedobór dostaw wpływa również na ważny eksport żywego bydła, który zgodnie z prognozą MLA ma spaść o około 30 proc. do 900 tysięcy zwierząt.

Od stycznia do maja br. Japonia, najważniejszy klient zagraniczny, zamówiła 116 120 ton wołowiny, czyli o 1 proc. więcej niż w poprzednim roku. Jednak w kwietniu i maju eksport był o około 10 proc. niższy niż w poprzednim roku, ponieważ wymogi dotyczące pandemii koronawirusa sparaliżowały działalność gastronomii.

Podobnie jak w roku ubiegłym australijska sprzedaż wołowiny w Chinach wzrosła do 104 210 ton, czyli o 9,2 proc. w porównaniu do pierwszych pięciu miesięcy 2019 r. Chiny zastąpiły, zatem USA, jako drugi najważniejsze importer. Jednak w połowie maja Chiny zablokowały dostęp do rynku czterem głównym dostawcom wołowiny w Australii.

W okresie objętym przeglądem wywóz do USA spadł o 14 300 ton do 88 260 ton, czyli o 13,9 proc. W maju, zdaniem analityków, dostawy były ponownie większe w porównaniu z bardzo słabym poprzednim miesiącem. Było to związane z zamknięciem rzeźni w USA z powodu infekcji koronawirusowych u pracowników.

Sytuacja w USA w dużej mierze powróciła do normy, co powinno ponownie zmniejszyć popyt. Mniej wołowiny zostało również sprzedane Korei Południowej. Ilość sprzedanej tam wołowiny spadła o 6,0 proc. do 62 500 ton. Unia Europejska jest raczej małym rynkiem dla australijskich eksporterów wołowiny, ale również zmniejszyła kupowaną ilość tego mięsa.