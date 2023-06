Główni przetwórcy mleka na australijskich rynku zadeklarowali dostawcom na nowy sezon skupowy stawki niższe niż przed rokiem. Najbardziej rozczarowała hodowców Fonterra.

Mleczarnie w Australii są prawnie zobowiązane do zadeklarowania przedziału cen skupu mleka przed rozpoczęciem kolejnego sezonu, który zaczyna się w lipcu. Termin składania tych deklaracji już upłynął. Oferowane stawki nie napawają optymizmem producentów mleka - czytamy na portalu Schweizer Bauer.

Główni przetwórcy mleka ogłosili bowiem znaczne obniżki cen mleka na sezon 2023/24. Fonterra w Australii chce płacić swoim dostawcom minimalną cenę 5,28 euro za kilogram suchej masy mlecznej, lub 39,7 centa/litr surowego mleka z gospodarstwa. W porównaniu rok do roku to o około 10 proc. mniej. Dyrektor zarządzający Fonterra, Rene Dedoncker stwierdził, że to „uczciwa cena”, wyższa niż na rynku międzynarodowym.

Dostawcy rozczarowani

Innego zdania są jednak hodowcy, którzy wskazują że inne mleczarnie zaoferowały wyższe ceny minimalne. Przewodniczący związku dostawców Fonterry w Australii, Alan Davenport, określił oferowaną cenę jako „rozczarowującą". Zwrócił uwagę, że przy tej stawce i rosnących kosztach produkcji średnia farma może stracić w tym roku w przeliczeniu ponad 170 tys. euro.

Wszędzie stawki niższe, niż przed rokiem

Saputo – drugi gigant na australijskim rynku mleka - ogłosił cenę minimalną skupu mleka na poziomie 5,43 euro za kilogram mleka w proszku i 40,9 centów za litr mleka. To o 8 proc. mniej niż w poprzednim sezonie, ale nieco więcej niż daje Fonterra. Pozostałe firmy mleczarskie również pozostały poniżej poziomu z poprzedniego roku.