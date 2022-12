Według Argusmedia, rosnąca liczba stad i prawdopodobieństwo bardziej suchej drugiej połowy roku zwiększy dostępność bydła, co będzie działać na korzyść przetwórców.

Australijskie rynki bydła stoją w obliczu kluczowego roku w 2023 r., częściowo, dlatego, że cztery lata z rzędu nie było działania zjawiska pogodowego La Niña.

Liczby ubojów nadal spadają

Dlatego liczba ubojów bydła w Australii rozpoczęła się w 2022 r. od 72 477 zwierząt tygodniowo. 100.000 ubojów tygodniowo zostało przekroczonych tylko trzykrotnie w lipcu i sierpniu. Jednak w ostatnim tygodniu listopada dokonano uboju 105 093 sztuk bydła, czyli najwięcej w tym roku.

Susza w Australii w 2019 roku skłoniła rolników do rozproszenia swoich stad, zwiększając roczną liczbę ubojów do 8,5 mln zwierząt. Jednak od tego czasu liczba ta spadła z powodu La Niña, która przyniosła ponadprzeciętne opady. W rezultacie uboje spadł o 44 proc. do 4,8 mln zwierząt w 2021 roku. Według prognozy, uboje w 2022 r. prawdopodobnie będą nadal spadać i wyniosą 4,23 mln sztuk.

Wzrost pogłowia o 5,6 proc.

Według Australian Bureau of Statistics, w 2021 roku w Australii było 24,4 mln sztuk bydła. Według prognoz Meat and Livestock Australia, w 2022 r. pogłowie bydła w Australii prawdopodobnie wzrośnie o 5,6 proc. do 27,6 mln sztuk.

Istotne wyzwania związane ze zdolnościami przetwórczymi prawdopodobnie wpłyną na pełny potencjał produkcyjny Australii w 2022 roku. Należą do nich niedobory personelu, wysokie ceny bydła, problemy logistyczne, blokady związane z pandemią i utrudniona sprzedaż mięsa. Wiele z tych problemów zostało już rozwiązanych lub jest w trakcie rozwiązywania, co umożliwi zwiększenie przepustowości w 2023 r.

Mniejsza produkcja wołowiny w USA szansą dla Australii

Holenderski Rabobank prognozuje, że produkcja wołowiny w USA będzie spadać w ciągu najbliższych czterech lat z powodu przedłużającej się suszy i zmniejszonej liczby cieląt. Produkcja wołowiny w USA spadnie o 3 proc. do 2023 r., co odpowiada 400 000 do 500 000 ton rocznej produkcji wołowiny. Dlatego USA będą patrzeć na rynek światowy, aby wypełnić tę lukę importem. Otwiera to możliwości dla australijskiego eksportu.