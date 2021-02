Australia: W 2021 roku ubój bydła osiągnie poziom najniższy od 25 lat

Autor: AT

Po dwóch latach spadku pogłowia, australijscy hodowcy skupiają się na odbudowie stad. MLA prognozuje, że z tego powodu ubój bydła osiągnie poziom najniższy od 25 lat. Mimo to produkcja wołowiny ma pozostać na niezmienionym poziomie.

Stowarzyszenie branżowe Meat and Livestock Australia (MLA) przewiduje ograniczoną podaż bydła na australijskim rynku, ponieważ hodowcy próbują odbudować swoje stada, które w rezultacie długotrwałej suszy zostały zredukowane do poziomu najniższego od początku lat 90, tj. 24,6 mln sztuk w 2020 r. Zgodnie z szacunkami australijskie pogłowie bydła wzrośnie w 2021 r. o 2 proc. do 25,2 mln sztuk.

Jak oczekuje MLA, poprawa warunków sezonowych w południowej Australii w 2020 r. oraz ponadprzeciętne letnie deszcze w północnej Australii w porze deszczowej 2020–2021 zapewnią obfitość pastwisk we wszystkich głównych regionach hodowli bydła w Australii, z wyjątkiem części Australii Zachodniej.

Stephen Bignell, kierownik ds. informacji rynkowych MLA, powiedział, że rok 2021 stanowi nową granicę dla australijskiego rynku bydła, dzięki połączeniu zmniejszonego pogłowia, rekordowo wysokich cen i globalnego rynku próbującego odzyskać siły po pandemii COVID-19.

Jak zaznacza Bignell, tendencja do zatrzymywania młodego bydła jest już widoczna wśród hodowców, a liczba ubojów w pierwszych tygodniach bieżącego roku była niższa niż rok wcześniej. Zgodnie z szacunkami, przy założeniu ponadprzeciętnych opadów deszczu na początku 2021r., przewiduje się, że całkowity ubój dorosłego bydła spadnie o 3 proc. w stosunku do poziomu z 2020 r. i osiągnie 6,9 mln sztuk, co jest najniższym wynikiem od 25 lat.

Jednak pomimo oczekiwanego spadku uboju produkcja wołowiny ma pozostać na niezmienionym poziomie. Wynika to z prognozowanego wzrostu masy tusz, która w 2021r. ma wzrosnąć o 3,2 proc. wobec 2020r. Wzrost ten ma być wspierany przez obfitość pasz. Ponadto MLA spodziewa się zmian w rozkładzie płci zwierząt poddawanych ubojowi – ograniczenie odsetka uboju samic i wzrost w przypadku samców.

Bignell zapowiedział również, że w br. oczekuje się wzrostu eksportu wołowiny o ok. 2 proc. Zaś w kwestii eksportu żywego bydła z Australii MLA spodziewa się spadku o ok. 9 proc., do poziomu 960 000 sztuk.

