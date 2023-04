System AutoHoofClean zdobył znak “Nowość” Targów Ferma 2023. Jak tłumaczył nam Łukasz Sarbinowski z firmy Luk – Sar, rozwiązanie to gwarantuje bezobsługową i bezawaryjną pielęgnację racic bydła.

Podczas targów Ferma wręczone zostały Złote Medale oraz znaki "Nowość", którymi organizatorzy co roku odznaczają wyróżniające się produkty.

Ciekawym rozwiązaniem okazał się także pakiet MS AutoHoofClean do automatycznej pielęgnacji racic, za który firma Luk – Sar otrzymała znak “Nowość” Targów Ferma 2023.

W ocenie Łukasza Sarbinowskiego z firmy Luk – Sar największą zaletą tego rozwiązania bezobsługowość systemu.

– Najważniejsza zaletą tego produktu jest to, że produkty są dozowane do maty automatycznie. Rozwiązanie to jest bezproblemowe i bezobsługowe. Płyny są dozowane przez 24 godziny na dobę – mówił Sarbinowski. – Przez cztery dni system wykorzystuje płyn łagodzący, po czym następuje trzydniowa faza leczenia. Jest to o tyle bezproblemowe, że rolnik nie musi nic klikać czy sprawdzać. Jedynie raz w tygodniu należy sprawdzić poziom płynu w baniakach – dodał.