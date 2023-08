Automatyczna klasyfikacja tusz wołowych coraz bliżej? Niedługo testy

Podziel się

Do tej pory w Polsce nie stosowano klasyfikacji automatycznej, fot. Shutterstock

W lipcu br. producent urządzenia do automatycznej klasyfikacji tusz wołowych złożył wniosek do ministra rolnictwa o zatwierdzenie tego urządzenia do stosowania w Polsce jako metodę automatycznej klasyfikacji tusz wołowych, jak informuje IJHARS. Podczas testu klasyfikacji zostanie poddanych minimum 600 tusz wołowych. Wyznaczono już datę i miejsce.

PARTNER SERWISU

W Polsce tusze wołowe są klasyfikowane w systemie EUROP metodą wizualną. Rzeczoznawca na podstawie wzrokowej oceny stopnia wykształcenia mięśni i otłuszczenia tuszy określa jej klasę uformowania i otłuszczenia, ja tłumaczy Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. Do tej pory w Polsce nie stosowano klasyfikacji automatycznej. Czytaj więcej Czy producenci żywca mają szansę na uczciwą klasyfikację tusz? Do MRiRW trafił wniosek o zatwierdzenie urządzenia do automatycznej klasyfikacji tusz wołowych Przepisy polskie umożliwiają stosowanie automatycznej klasyfikacji tusz wołowych. Wprowadzenie metody automatycznej wymaga jednak jej zatwierdzenia, jak podkreśla IJHARS. Aby metoda automatycznej klasyfikacji tusz wołowych mogła być zatwierdzona do stosowania w Polsce, należy sprawdzić jej dokładność poprzez przeprowadzenie testu zatwierdzającego "W lipcu 2023 r. producent urządzenia do automatycznej klasyfikacji tusz wołowych złożył wniosek do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o zatwierdzenie tego urządzenia do stosowania w Polsce jako metodę automatycznej klasyfikacji tusz wołowych" – informuje IJHARS. Czytaj więcej Jakości handlowa wieprzowiny i wołowiny. Wyniki kontroli IJHARS Test automatycznej klasyfikacji tusz wołowych odbędzie się w październiku Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi przekazał wniosek organowi wyznaczonemu do organizacji testu zatwierdzającego. Tym organem jest Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. Test odbędzie się w październiku bieżącego roku w ubojni zlokalizowanej w województwie wielkopolskim. Efekty oceni koordynator i komisja ekspertów Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych na potrzeby przeprowadzenia testu powołał: koordynatora i komisję ekspertów. Koordynatorem będzie pracownik Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, który posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie klasyfikacji tusz. Komisja ekspertów będzie składała się z pięciu członków, którzy są uznanymi ekspertami w UE i posiadają duże doświadczenie w klasyfikowaniu tusz wołowych. Dwóch ekspertów to wieloletni pracownicy Wojewódzkich Inspektoratów Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. Pozostali członkowie komisji to eksperci z Austrii, Belgii i Holandii. W teście zatwierdzającym będą uczestniczyć obserwatorzy z Komisji Europejskiej, a także przedstawiciel WIJHARS w Poznaniu, właściwego dla ubojni wyznaczonej jako miejsce do przeprowadzenia testu. Podczas testu klasyfikacji zostanie poddanych minimum 600 tusz wołowych, jak zaznacza IJHARS. Czytaj więcej Ceny bydła rosną, ale bardzo leniwie Czytaj więcej IJHARS: Oznakowanie mięsa nieprawidłowe w niemal 50 proc. zbadanych partii

Nie przegap najważniejszych wiadomości Obserwuj nas w Google News

Lista tagów

© Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin