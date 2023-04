Automatyczny system karmienia gwarantuje ograniczenie kosztów zadawania paszy, nawet przy obecnych cenach energii elektrycznej, jak wskazuje Grzegorz Kędzierski, dyrektor zarządzający firmy Pellon, dodając, że koszt energii elektrycznej, w przeliczeniu na jednostkę energii, jest wciąż niższy niż koszt paliwa. W ocenie Kędzierskiego automatyczny system karmienia pod tym względem zawsze będzie wypadał korzystniej niż system tradycyjny, oparty na napędzie spalinowym.

Przypomnijmy, że automatyczny system karmienia bydła to zespół urządzeń sterowanych centralnym komputerem, napędzanych energią elektryczną i podających paszę kilka razy na dobę. Ludzka ingerencja ogranicza się do zaprogramowania komputera oraz zapewnienia komponentów w zasobnikach.

Ograniczenie kosztów zadawania paszy

Jak podkreśla Grzegorz Kędzierski, dyrektor zarządzający firmy Pellon, rozwiązanie to wiąże się z wieloma korzyściami, w tym redukcją kosztu budowy obory, ponieważ automatyczne systemy karmienia nie wymagają szerokich korytarzy paszowych. Ułatwia ono także stosowanie zaawansowanych strategii żywieniowych, ponieważ możemy podzielić stado na wiele grup żywieniowych i każdej grupie zadawać dedykowaną dawkę paszową. Ponadto częściej zadawana pasza sprzyja większemu pobraniu i produktywności oraz jest mniej sortowana, co podnosi zdrowotność krów. Dodatkowo rozwiązanie to gwarantuje także ograniczenie kosztów zadawania paszy, nawet przy obecnych cenach energii elektrycznej, jak wskazuje nasz rozmówca.

Automatyczny system karmienia vs. tradycyjny

– Automatyczny system karmienia pod względem kosztów energii zawsze będzie wypadał korzystniej niż system tradycyjny, oparty na napędzie spalinowym. W automatycznych systemach żywienia silnik elektryczny napędza tylko te urządzenia, które w danym momencie są wykorzystywane, zaś w przypadku napędzanego przez ciągnik wozu paszowego na wałek odbioru mocy kierowane jest tylko 40 proc. energii wytwarzanej przez silnik spalinowy, pozostała część jest marnowana – informuje Kędzierski.

– Ponadto koszt energii elektrycznej, w przeliczeniu na jednostkę energii, pomimo wszystko jest wciąż niższy niż koszt paliwa. Prąd można także produkować we własnym zakresie, w oparciu o fotowoltaikę czy turbiny wiatrowe – dodaje.

W związku z powyższym zainstalowanie automatycznego systemu karmienia wiąże się z niższymi kosztami zużytej energii, a więc i z niższymi kosztami związanymi z karmieniem bydła, jak zaznacza nasz rozmówca.

Zielona energia w przyszłości może być jeszcze tańsza

Odniósł się także do niedawnej konieczności wyłączenia elektrowni fotowoltaicznych przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne, która wynikała m.in. ze zbyt wysokiej produkcji energii przez źródła OZE.

– Powstaje coraz więcej zarówno przydomowych, jak i komercyjnych farm fotowoltaicznych, co oznacza, że na rynku będzie coraz więcej zielonej energii, co będzie się przekładało na to, że owa energia może przyjmować ceny ujemne, tak jak to miało już miejsce w Niemczech. Warto więc rozważyć wybór automatycznego systemu karmienia napędzanego energią elektryczną, ponieważ w przyszłości może być ona jeszcze tańsza – stwierdza Kędzierski.