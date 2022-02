Badaj pasze i tnij koszty

W obliczu rosnących kosztów produkcji, w tym drożejących pasz, konieczne

jest efektywne ich wykorzystanie, aby ograniczyć niepotrzebne wydatki i uzyskać jak najwyższą rentowność produkcji.

Szacuje się, że nakłady ponoszone na żywienie zwierząt stanowią ok. 70 proc. w ogólnej strukturze kosztów, a to oznacza, że błędy popełniane w tym zakresie mogą powodować poważne straty, wpływające negatywnie na ostateczny wynik ekonomiczny w gospodarstwie. Zdecydowany udział w dawce pokarmowej stanowią pasze objętościowe, a więc te, które produkowane są w gospodarstwie. Na jakość i wartość pokarmową uzyskanych pasz największy wpływ ma rolnik, w związku z czym istnieje tu ogromny potencjał do ograniczenia kosztów żywienia.

Żywienie w ciemno = pieniądze w błoto

Pasze objętościowe charakteryzują się dużą zmiennością, o czym decyduje wiele czynników, nie zawsze zależnych od rolnika, jak choćby przebieg pogody. Jednak na wiele elementów można wpływać, m.in. na skład gatunkowy, nawożenie roślin, termin i technologię zbioru, sposób magazynowania, konserwacji i pobierania pasz itd. Ostatecznie jednak, nawet jeśli cały proces przygotowywania pasz zostanie perfekcyjnie przeprowadzony, wartość uzyskanych pasz pozostaje niewiadomą. Dostępne są rzecz jasna dane tabelaryczne zawarte w normach żywienia zwierząt, jednak chcąc osiągnąć wysoką precyzję żywienia, a tym samych zmniejszać koszty żywienia, nie sposób bazować na przybliżonych wartościach tabelarycznych. Konieczna jest szczegółowa analiza pasz, w oparciu o którą można precyzyjnie zbilansować dawkę pokarmową, bowiem bilansowanie „na oko” nie pozwoli określić, czy danego składnika mamy za mało, czy za dużo i z pewnością takie działanie nie sprawdzi się, jeśli oczekujemy wysokiej produkcji w stadzie. Jeżeli określonego składnika w dawce będzie zbyt mało, może to doprowadzić do wystąpienia chorób metabolicznych, podobnie w sytuacji, gdy jest go nadmiar w diecie, z tą różnicą, że nadmiar oznacza, że nakłady zostały poniesione niepotrzebnie, a więc pieniądze poszły zwyczajnie w błoto. Jeśli zaś skład i wartość pokarmowa paszy są znane, niejednokrotnie może okazać się, że drobna z pozoru zmiana przyniesie znaczące korzyści.

Próbka musi być reprezentatywna

W procesie analizy pasz kluczową rolę odgrywa pierwszy etap badania, jakim jest pobranie próbki, która w jak najlepszy sposób musi odzwierciedlać daną paszę, tzw. próbki reprezentatywnej. Jeżeli podczas przygotowywania próbki zostaną popełnione podstawowe błędy, wówczas wynik badania będzie zafałszowany i wykorzystanie go do bilansowania dawki pokarmowej nie przyniesie oczekiwanych rezultatów. Jak więc zrobić to poprawnie? Oczywiście, możemy zlecić badanie paszy wraz z jej pobraniem firmie zewnętrznej, jednak wiązać się to będzie z dodatkowymi kosztami. Jeżeli jednak zdecydujemy się pobierać próbki samodzielnie, należy pamiętać, aby z danej partii paszy pobrać kilka/kilkanaście próbek, po czym wymieszać je i pobrać próbkę zbiorczą, z której wymaganą objętość przekazujemy do analizy. Jeśli chodzi o badanie kiszonek, próbki zaleca się pobierać z całego przekroju pryzmy, z kilkunastu różnych miejsc. Nieco bardziej problematyczna jest analiza kiszonek sporządzanych w balotach, ponieważ wykazują się one większą zmiennością. Dlatego warto pobrać próbki z kilku balotów, takich, które jeszcze nie zostały otwarte, następnie wymieszać i pobrać próbkę zbiorczą. Po pobraniu próbek, kolejnym ważnym etapem jest ich odpowiednie zabezpieczenie, szczególnie jeśli muszą być wysłane na znaczną odległość. Paszę przeznaczoną do analizy należy umieścić w szczelnych woreczkach foliowych o grubej ściance, aby uniknąć przebicia przez źdźbła paszy, a następnie dokładnie odpowietrzyć. Dodatkowo woreczek z próbką należy zrolować i ścisnąć okrężnie taśmą samoklejącą w celu uniknięcia ponownego napowietrzenia. Jeżeli temperatura powietrza jest wysoka, wskazane jest zamrożenie próbki lub schłodzenie do temperatury 1-4º C. Masa przygotowanej próbki nie powinna przekraczać 0,5-1 kg w przypadku pasz objętościowych i 0,5 kg w przypadku pasz treściwych. Ważne jest, aby próbka paszy została możliwie jak najszybciej dostarczona do laboratorium.

Analiza składu

Każdy materiał paszowy poddawany analizie składa się z dwóch podstawowych składników: wody i suchej masy. Znając tylko informację o zawartości suchej masy w badanej paszy, możemy już dużo powiedzieć o jej wartości. Parametr ten wykazuje się dużą zmiennością i uzyskanie pożądanych wartości jest jednym z ważniejszych elementów decydujących o sukcesie w procesie produkcji pasz. Jeśli wartość suchej masy w przypadku kiszonek jest ponadprzeciętnie wysoka, świadczyć to może o zbyt późnym terminie zbioru bądź nadmiernym przesuszeniu materiału, co z kolei może oznaczać pogorszoną strawność. Jednak o tym decydować będą również pozostałe parametry oznaczane w badanej paszy. Oprócz suchej masy do podstawowych składników oznaczanych podczas analiz zalicza się: białko ogólne, włókno surowe, tłuszcz surowy, związki bezazotowe wyciągowe oraz popiół surowy. W wyniku podstawowej analizy pasz uzyskuje się informację o składnikach pokarmowych w formie „surowej”, czyli takiej, w jakiej trafiają do układu pokarmowego. Aby dowiedzieć więcej na temat możliwości wykorzystania poszczególnych składników pokarmowych, należy pasze poddać szczegółowym badaniom strawnościowym. Oprócz oznaczania podstawowych 5 składników, dla pełnego obrazu warto rozszerzyć analizę o takie parametry jak: NDF, poziom skrobi, pH, amoniak i ADIN.

Jak często należy analizować pasze?

W przypadku pasz treściwych w zupełności wystarczająca jest jednokrotna analiza dokonana po zbiorach bądź w przypadku zakupu większej ilości. Inaczej sytuacja wygląda w przypadku pasz objętościowych, tu zaleca się wykonywać badanie zawsze, gdy dawka pokarmowa ulega zmianie (wprowadzane są nowe pasze) bądź zmianie ulega pryzma/silos skąd pobierana jest pasza. Kiszonki powinno się w zasadzie analizować trzykrotnie: przed rozpoczęciem ich skarmiania, w połowie i pod koniec skarmiania. Warto przy tym możliwie często monitorować poziom suchej masy, od którego zależy wielkość pobrania dawki. Do tego celu można wykorzystać proste urządzenie, jakim jest kuchenka mikrofalowa.