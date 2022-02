Bajko: Jeszcze będziemy tęsknić za dzisiejszą rentownością w sektorze mleczarskim

W opinii Edwarda Bajko, Prezesa SM Spomlek, obecne warunki, pomimo wysokich kosztów nadal zapewniają opłacalność w branży mleczarskiej, jednak nie powinniśmy liczyć na dalsze spektakularne wzrosty cen mleka.

Jak informuje Edward Bajko w rozmowie z farmer.pl, szczególnie sprzyjająca dla branży była końcówka 2021 roku, kiedy to udało się wyraźnie podnieść ceny skupu mleka, co wynikało ze wzrostu na światowym rynku notowań produktów masowych: proszków mlecznych, masła, sera.

- Myślę, że większość rozumie tę zależność, że ceny również na półkach polskich sklepów są niezwykle silnie skorelowane z cenami produktów mleczarskich na świecie – podkreśla Bajko.

W opinii Prezesa SM Spomlek, pomimo tego, że apetyty producentów na dalsze wzrosty cen skupu mleka zostały w ostatnim czasie mocno rozbudzone, to pole dla dalszych podwyżek jest jednak ograniczone. Wynika to m.in. z wysokich już cen produktów mleczarskich, które zaczynają dla konsumentów stanowić barierę popytową. Dalsze podwyżki mogą skończyć się poszukiwaniem tańszych zamienników. Ograniczonym wzrostom cen mleka towarzyszyć jednak będą rosnące koszty produkcji, co będzie redukować dzisiejszą opłacalność w sektorze.

Asortyment produktów wykorzystywanych przy produkcji mleka znajdziesz na Giełdzie Rolnej