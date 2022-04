Bajko: Konsumenci oczekują wyższej jakości produktów mleczarskich, ale nie są w stanie za to zapłacić

Konsumenci, stawiając wygórowane wymagania wobec produktów żywnościowych muszą mieć świadomość tego, że dodatkowe standardy jakościowe wiążą się wyższymi kosztami produkcji, co w konsekwencji oznacza wyższe ceny na sklepowych półkach.

- Oczekiwania konsumentów są takie, żeby dostać więcej, cokolwiek by to znaczyło, ale za te same pieniądze. Nie są gotowi więcej zapłacić za towar lepszy w jakimś aspekcie, np. w przypadku żywienia krów paszami non GMO, co jest rozwiązaniem droższym - twierdzi Edward Bajko, prezes Spółdzielczej Mleczarni Spomlek.

Jak zauważa Bajko, obecnie kiedy te wysokie oczekiwania są brutalnie weryfikowane przez cenę, to okazuje się, że konsument już tak bardzo nie warunkuje swojego zakupu od tego, czy produkt jest "non GMO", "eko", "bio", a na pierwszy plan wychodzi cena.