Baza iPIM – odpowiednie narzędzie na czas kryzysu

Baza iPIM została uruchomiona niedawno przez Polską Izbę Mleka. Zdaniem Agnieszki Maliszewskiej wzbudza ona duże zainteresowanie. Możliwe jest również poszerzenie bazy o moduł umożliwiający przekierowanie kadr, który w obecnych czasach może być bardzo pomocny dla pracowników i pracodawców.

Na początku kwietnia Polska Izba Mleka udostępniła bezpłatne narzędzie do wymiany wiedzy i informacji – iPIM. W aplikacji tej osoby zainteresowane kupnem lub sprzedażą mogą zamieszczać swoje oferty. Dotyczą one m.in. mleka surowego, przerzutowego, śmietany, proszku czy magazynów.

Po kilku tygodniach funkcjonowania bazy iPIM poprosiliśmy Agnieszkę Maliszewską, dyrektor Polskiej Izby Mleka i wiceprzewodniczącą COGECA, o ocenę zainteresowania wprowadzonym narzędziem ze strony uczestników rynku mleka.

– Dużo firm wykazało zainteresowanie nowym serwisem do wymiany wiedzy. W serwisie funkcjonuje wzajemny obieg informacji, wymiana ofert pomiędzy firmami. Jest to dobre narzędzie, szczególnie w sytuacjach kryzysowych. Myślę, że będzie się powoli rozwijało i będziemy dokładać kolejne moduły. Mam nadzieję, że uda nam się uzyskać na to finansowanie z Funduszu Promocji Mleka. Ostatnio Komisja nie była przychylnie nastawiona do wsparcia tego typu narzędzi analizy rynkowej, jednak obecna sytuacja kryzysowa pokazuje, że właśnie takie działania i narzędzia są bardzo ważne, a wręcz niezbędne, do wsparcia sektora mleczarskiego – informuje Maliszewska.

Ze względu na problemy kadrowe powodowane przez pandemię zapytaliśmy o ewentualną rozszerzenia bazy o moduł umożliwiający pomoc w tym zakresie.

– Uzupełnienie bazy w moduł umożliwiający przekierowania kadr wydaje się być dobrym pomysłem. W sektorze przetwórczym dużym problemem jest to, że część pracowników przebywa na zwolnieniach lub na urlopach wychowawczych. W gospodarstwach zaś, zgodnie z informacjami jakie dostajemy, za chwilę będzie można odczuć brak pracowników sezonowych – stwierdza Agnieszka Maliszewska.