Z danych przedstawionych przez portal wynika, że akcje Beyond Meat spadły o 72,2 proc. w ciągu ostatnich 12 miesięcy, fot. contents.premium.naver.com za Beyond Meat

Beyond Meat, jedna z najbardziej rozpoznawalnych firm produkujących roślinne zamienniki mięsa, dołączyła do listy „spółek zombie” opracowanej przez New Constructs. „Taki żywy trup. Bo jak inaczej mówić o kimś czyje akcje w ciągu roku idą w dół o 72,2 proc.”, jak skomentował Jacek Zarzecki.

Firma Beyond Meat dołączyła do listy „spółek zombie” opracowanej przez niezależną firmę badawczą New Constructs, jak informuje marketwatch.com dodając, że firma ostrzega, że wysoce prawdopodobny jest spadek cen akcji Beyond Meat do poziomu 0 USD za akcję.

Spadek akcji Beyond Meat o 72,2 proc.

„Beyond Meat musi drastycznie obciąż koszty i obniżyć wskaźnik spalania albo zbankrutuje” – jak stwierdził prezes New Constructs David Trainer, cytowany przez marketwatch.com.

Z danych przedstawionych przez portal wynika, że akcje Beyond Meat spadły o 47,8 proc. w 2022 roku i o 72,2 proc. w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

W ocenie Trainera „Beyond Meat nie zdołał wygenerować żadnych pozytywnych, wolnych przepływów pieniężnych od czasu wejścia na giełdę w 2019 roku", zaś od 2018 roku spółka „przepaliła” 1 miliard dolarów wolnych przepływów pieniężnych, jak dodał.

„Taki żywy trup”

Do sytuacji firmy produkującej roślinne zamienniki mięsa odniósł się na jednym z portali społecznościowych Jacek Zarzecki, prezes Polskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego

„Chcieli podbijać świat podróbkami mięsa, mieli doprowadzić do tego, że z diety człowieka zniknie stek czy tatar. Obiecywali inwestorom szybką i gigantyczną stopę zwrotu. Zainwestowali w nich Bill Gates, Leonardo DiCaprio a teraz szorują po dnie spółek na giełdzie. O kim mowa? Beyond Meat” – napisał Zarzecki.

Odnosi się on do raportu New Constructs dodając, że spółki zombie to firmy, które „nie są w stanie ze swoich przychodów regulować zobowiązań. Muszą ciągle się zadłużać lub emitować akcje, żeby przeżyć. Taki żywy trup. Bo jak inaczej mówić o kimś czyje akcje w ciągu roku idą w dół o 72,2 proc.”.

Zarzecki podkreślił, że zgodnie z niektórymi doniesieniami Wall Street spodziewa się kolejnych spadków akcji Beyond Meat.

Popularność roślinnych zamienników maleje

„Okazuje się, że szał żywności na bazie roślin wygasa w wyniku słabych ocen testów produktów w restauracjach i przeciętnych recenzji produktów, które zdaniem konsumentów smakują najnormalniej na świecie źle. Analitycy doszli do wniosku, że zdobycie nowych klientów wymaga większej innowacyjności i lepszego smaku produktów. Panda Express i Yum Brands Inc w KFC, Pizza Hut i Taco Bell również nie doprowadziły do wprowadzenia na stałe tych dań do menu” – tłumaczył Zarzecki.

Zarzecki wspomniał również o znajdującej się w podobnej sytuacji firmie produkującej roślinne zamienniki mleka, tj. o szwedzkiej Oatly Group AB, której akcje od chwili wejścia na Wall Street „straciły 85 proc. wartości”.