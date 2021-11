BLAD – czy powinniśmy się obawiać tego cichego zabójcy?

Jest to śmiertelna mutacja, która występuje głównie u rasy holsztyńsko-fryzyjskiej. Jej istotą jest utrata funkcji obronnych leukocytów, czyli białych krwinek. Zwierzęta dotknięte chorobą cechują się brakiem odporności i cierpią na częste, nawracające infekcje bakteryjne.

Syndrom Wrodzonego Braku Odporności (BLAD) u bydła po raz pierwszy opisano w 1983 roku. Inna nazwa choroby to Wrodzony Niedobór Leukocytarnych Cząsteczek Adhezyjnych.

Jest to śmiertelna choroba genetyczna o charakterze recesywnym występująca głównie u rasy holsztyńsko-fryzyjskiej. Jak informuje PFHBiPM, jej istotą jest utrata funkcji obronnych leukocytów, czyli białych krwinek. Dotknięte chorobą zwierzęta cechują się brakiem odporności i cierpią na częste, nawracające infekcje bakteryjne. Wrzody w jamie ustnej i wokół ust, biegunka oraz częste stany zapalne przewodu pokarmowego uniemożliwiają prawidłowe odżywianie. Masa ciała chorych zwierząt stanowi zwykle około 60 proc. normy. Objawy te prowadzą do opóźnienia wzrostu i rozwoju cieląt, które zwykle padają w pierwszych miesiącach życia w wyniku infekcji wyniszczających organizm.

Problematyczne jest to, że nosiciele BLAD, tj. osobniki posiadające tylko jedną kopię wadliwego genu (do zachorowania konieczne są dwie kopie szkodliwego genu), nie wykazują objawów choroby, a jednocześnie często charakteryzują się wysokimi parametrami produkcyjnymi. Jak podkreśla PFHBiPM, wykazano, że krowy nosicielki niekorzystnego genu produkowały więcej mleka i białka niż ich przyrodnie siostry o prawidłowym genotypie, co jest jednym z powodów rozprzestrzeniania się tej szkodliwej mutacji w populacji.

Badania przeprowadzone przez PFHBiPM wskazują na niewielki odsetek nosicieli w populacji HF (ok. 0,21% nosicieli – wśród 9500 przebadanych zwierząt) i wydawać by się mogło, że zagrożenie nie istnieje, jednak nie jest to prawda. Jak informuje Federacja, Rutynowe badania przeprowadzane przez Laboratorium Genetyki Bydła PFHBiPM wykazały, że w sezonie genotypowania 2021_2 pojawiły się aż 4 zwierzęta będące nosicielami tej śmiertelnej mutacji. Brak kontroli nad rozprzestrzenianiem się tego szkodliwego genu może okazać się już niedługo ogromnym zagrożeniem, jak zaznacza PFHBiPM.