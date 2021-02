Broś zaprasza Spurek na szklankę kefiru, ta zaś proponuje „5-tkę dla branży roślinnej”

W mediach społecznościowych rozgorzała dyskusja, w której centrum znajduje się Sylwia Spurek i jej uprzedzenie do branży mleczarskiej. Prezes KZSM zaprosił ją na rozmowę przy szklance kefiru po tym, jak europosłanka zaapelowała o wprowadzenie zakazu reklamowania produktów odzwierzęcych, który jest częścią „5-tki dla branży roślinnej”. Do dyskusji włączył się również minister Puda.

Sylwia Spurek, europosłanka znana ze skrajnie lewicowych poglądów, nie odpuszcza branży mlecznej. Tym razem nawołuje do wprowadzenia zakazu reklamowania produktów szkodzących zdrowiu, negatywnie wpływających na klimat, powodujących cierpienie zwierząt i naruszających prawa człowieka. W jej opinii należy zaliczyć do nich mięso, mleko i nabiał, które w zakresie promocji powinny być traktowane na równi z papierosami.

Już dawno powinien być zakaz reklamy każdego produktu, który szkodzi zdrowiu ludzi, negatywnie wpływa na klimat, powoduje cierpienie zwierząt, narusza prawa człowieka. Mamy zakaz reklamy i promocji papierosów - czas na zakaz promowania mięsa, mleka, nabiału. #WolniodFerm #GoVegan pic.twitter.com/OVK8lLyiQf — Sylwia Spurek (@SylwiaSpurek) February 18, 2021

Do wypowiedzi Spurek odniósł się Waldemar Broś, prezes Krajowego Związku Spółdzielni Mleczarskich, jak podaje portalspożywczy.pl. Broś podkreślił, że podczas doju krowy nie cierpią, zaś miałoby to miejsce w przypadku jego zaprzestania. Poinformował również, że polscy rolnicy dbają o swoje zwierzęta zapewniając im m.in. warunki siedliskowe zgodne z wymogami prawnymi.

Ponadto prezes Krajowego Związku Spółdzielni Mleczarskich zaprosił europosłankę na rozmowę o produktach mleczarskich przy szklance kefiru.

– Nie znam osobiście Pani, ale na zdjęciu wygląda Pani bardzo sympatycznie. Zapraszam Panią do KZSM przy ul. Hożej 66/68 w Warszawie i porozmawiamy o produktach mleczarskich przy szklance wspaniałego jogurtu, kefiru, czy innych napojów mleczarskich – wskazuje prezes KZSM cytowany przez portalspożywczy.pl.

Sylwia Spurek przyjęła zaproszenie. W odpowiedzi zamieszczonej na Twitterze stwierdza, że jej opinia poparta jest dowodami naukowymi. Wskazała również, że woli roślinne zamienniki mleka.

Panie Waldku, Pan się nie boi,

cała nauka murem za mną stoi... Prezes KZSM zaprasza mnie na szklankę krowiego kefiru, a ja wolę szklankę mleka roślinnego. Tak, spotkajmy się i porozmawiajmy - o cierpieniu zwierząt, środowisku, o tym, co stoi za szklanką tzw. normalnego mleka... pic.twitter.com/liEf7TbnQl — Sylwia Spurek (@SylwiaSpurek) February 19, 2021

Czy jednak europosłanka Spurek jest dobrze przygotowana do dyskusji? Jak stwierdziła Agnieszka Maliszewska, przed wizytą w Krajowym Związku Spółdzielni Mleczarskich Spurek powinna „łyknąć troszkę wiedzy”, a jako europosłanka powinna wiedzieć, że napoje roślinne to nie mleko.

Zanim pani pójdzie, to proszę łyknąć troszkę wiedzy. Jest pani w PE i nie wie, że nie ma czegoś takiego jak mleko roślinne? Są napoje roślinne, ale nie mleko. Kilka msc temu PE nad tym dyskutował. Mleko jest tylko od zwierząt. Kurtyna. pic.twitter.com/hv5g50JnMb — AgnieszkaMaliszewska (@PolskaIzbaMleka) February 19, 2021

Do dyskusji dołączył również Grzegorz Puda, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Zachęcił do kupowania mięsa, mleka i nabiału oraz wskazał, że jako źródła cennych składników odżywczych powinny być stosowane w zdrowej diecie. Na koniec wypowiedzi zaapelował do Spurek, by „żyła i pozwoliła żyć innym”.

Kupujmy mięso, mleko, nabiał, to pełne cennych składników odżywczych produkty. Powinny być w składzie każdej zdrowej diety. Zalecane zwłaszcza dla dzieci i młodz. Szczególnie polecam te od polskich rolników i producentów. #SolidarnizRolnikami. @SylwiaSpurek żyj i pozwól żyć innym — Grzegorz Puda (@GrzegorzPuda) February 19, 2021

Warto wspomnieć, że zakaz reklamowania produktów odzwierzęcych nie jest jednym postulatem europosłanki. Wczoraj zaproponowała „5 dla branży roślinnej”, w której poza powyższym zakazem znalazły się: „likwidacja funduszy promocji tych produktów”, „powołanie funduszu promocji weganizmu” oraz „od przedszkola zajęcia „klimat i prawa zwierząt”.

Proponuję „5 dla branży roślinnej”: 1. zakaz reklamy mięsa, mleka, jaj; 2. likwidacja funduszy promocji tych produktów; 3. powołanie funduszu promocji weganizmu; 4. od przedszkola zajęcia „klimat i prawa zwierząt”; 5. 0% VAT na zamienniki mięsa, mleka, jaj. #GoVegan — Sylwia Spurek (@SylwiaSpurek) February 19, 2021