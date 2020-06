Bułgaria: Gorączka Q zamiast koronawirusa

W Bułgarii pewna grupa chorych z objawami grypopodobnymi, początkowo wiązanymi z zakażeniem koronawirusem, okazała się chorować na gorączkę Q. Zgodnie z raportem OIE, w tym roku odnotowano 8 ognisk gorączki Q. Wszystkie zlokalizowane w Bułgarii.

W ostatnim czasie najczęściej wspominanym wirusem jest SARS-CoV-2, jednak inne wirusy nie przestały atakować nas i naszych zwierząt. Przykładem może być gorączka Q. Jak podaje Światowa Organizacja Zdrowia Zwierząt (OIE) w tym roku odnotowano 8 ognisk gorączki Q, wszystkie na terytorium Bułgarii. Liczba przypadków potwierdzonych u kóz, owiec i bydła nie była duża ( łącznie 26 sztuk), jednak zgodnie z informacjami podanymi przez serwis agencji prasowej Sofii (novinite.com) odnotowano również ponad 20 przypadków wśród ludzi. Początkowo przeprowadzono testy pod kątem zakażenia koronawirusem, jednak pozytywny wynik uzyskano dopiero podczas testów na gorączkę Q. Zgodnie z informacjami podanymi przez serwis pacjentami byli lekarze weterynarii oraz personel dwóch ferm bydła i jednej fermy owiec.

Gorączka Q jest szeroko rozpowszechnioną chorobą ssaków, ptaków, gadów oraz stawonogów, wywoływaną przez bakterie Coxiella burnetii. Jest to wysoce zakaźna choroba odzwierzęca, na którą narażeni są m.in. lekarze weterynarii, hodowcy, pracownicy ferm, laboratoriów i rzeźni. Jak podaje OIE, badania wykazały, że znaczna liczba osób zajmujących się hodowlą zwierząt ma przeciwciała wskazujące na ekspozycję organizmu na ten patogen. Objawy, zbliżone do grypowych, ustępują po 1-2 tygodniach. Większość infekcji ma łagodny przebieg, jednak niewielki odsetek przypadków może prowadzić do przewlekłej i wyniszczającej choroby.

Infekcja u ludzi jest zazwyczaj konsekwencją wdychania unoszących się z pyłem bakterii, rzadziej przez uszkodzoną skórę oraz przez przewód pokarmowy. Może do niej dojść również podczas doju, pomocy przy porodzie, strzyży owiec lub obróbki skór i wełny. Przenoszenie choroby pomiędzy ludźmi występuje bardzo rzadko.

Bakteria Coxiella burnetii jest odporna na wysychanie, wilgoć, wysoką lub niską temperaturę, co sprzyja długotrwałej przeżywalności. Zastosowanie preparatów dezynfekujących lub 70 proc. roztworu alkoholu etylowego powoduje eliminację bakterii. Do skażenia środowiska dochodzi zazwyczaj podczas porodu lub poronienia. Rezerwuarem patogenu są również kleszcze.

U zwierząt bakterie te lokalizują się najczęściej w płucach, gruczole mlekowym, jądrach, węzłach chłonnych oraz w macicy i łożysku. Infekcja w większości przypadków przebiega w formie utajonej. Do nasilenia objawów dochodzi w czasie ciąży lub podczas spadków odporności. Należą do nich podwyższona temperatura, stan zapalny gałek ocznych, któremu towarzyszy zwiększony surowiczo-śluzowy wyciek z worka spojówkowego i nosa, oraz przedwczesne porody i poronienia. Przy nasileniu choroby odnotować można zapalenie płuc, wymienia oraz stawów.

W Polsce gorączka Q objęta jest badaniami kontrolnymi w kierunku chorób zakaźnych zwierząt oraz podlega obowiązkowi rejestracji. Ponadto wszystkie kraje członkowskie OIE są zobowiązane do zgłaszania przypadków choroby.

Działania profilaktyczne skupiają się na okresowych badaniach zwierząt na obecność przeciwciał lub badaniu mleka/materiału biologicznego, ze szczególnym uwzględnieniem zwierząt roniących lub przedwcześnie rodzących. Istotne jest również zwalczanie kleszczy i gryzoni, mogących być wektorem choroby, oraz dbałość o warunki zoohigieniczne, w tym dezynfekcję pomieszczeń i sprzętu. Ponadto zalecana jest ostrożność w przypadku zwierząt importowanych (kwarantanna, sprawdzenie statusu epizootyczny stada rodzimego, informacja o szczepieniach).

Zgodnie z wytycznymi dla lekarzy weterynarii i hodowców opublikowanymi przez GIW, w sytuacji stwierdzenia choroby w stadzie, powiatowy lekarz weterynarii zaleca hodowcy izolację i leczenie/szczepienie danej sztuki lub też jej eliminację. Jeżeli zakażone jest bydło mleczne zaleca się badanie zbiorczej próbki mleka i/lub wymazu z dróg rodnych, celem potwierdzenia lub wykluczenia siewstwa w stadzie.