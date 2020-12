Bydło drożeje. Ceny jałówek nawet do 14 zł/kg WBC

Początek grudnia przyniósł kolejne podwyżki w cennikach skupu bydła. Wzrosty widoczne są we wszystkich kategoriach zwierząt.

Obecnie utrzymuje się tendencja wzrostowa w cennikach skupu bydła. Do niedawna w zakładach narzekano na deficyt bydła na rynku. Choć podaż zwierząt nieco wzrosła, to nie jest to szczególny wysyp towaru, ale ważne, że rosną ceny.

Aktualnie ceny skupu buhajów w klasie R wynoszą maksymalnie 13,7 zł/kg. Natomiast w klasie O górna stawka to 13,3 zł/kg. Ceny samców skupowanych w wadze żywej dochodzą do 7,5 zł/kg.

Jeśli chodzi o jałówki, tu zmiany są jeszcze wyraźniejsze. Maksymalne stawki za samice w klasie R wynoszą obecnie 14 zł/kg, a w klasie O 13 zł/kg, przy czym zakłady zaznaczają, że górne stawki dotyczą ciężkich jałówek w limicie wagowym powyżej 260 kg tuszy. Za jałówki skupowane na wagę żywą rolnicy mogą obecnie otrzymać maksymalnie 7 zł/kg.

Ceny oferowane za krowy również uległy podwyżkom. Samice sprzedawane w rozliczeniu na WBC są wyceniane maksymalnie na 11,6 zł/kg, a więc niemal 1 zł więcej niż w ubiegłym tygodniu. Z kolei za żywą wagę producenci mogą otrzymać do 5 zł/kg. (ceny netto).

Rosnące ceny bydła zaczynają wyglądać obiecująco. Trzeba zaznaczyć, że tak wysokie stawki ostatnio notowane były przed wybuchem pandemii koronawirusa. Natomiast cena za jałówki na poziomie 14 zł/kg WBC nie notowana była od lat. Na szczęście druga fala pandemii, pomimo ograniczeń w branży gastronomicznej, nie uderzyła tak mocno w sektor wołowiny, a niewielki spadek cen udało się szybko nadrobić.

