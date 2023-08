Matura: . Rozwiązanie to niesie ze sobą także inne korzyści, m.in. nie musimy angażować zasobów ludzkich do pomiarów, gdyż odbywają się one automatycznie, fot. Pixabay

Wiedza na temat tego czy zwierzęta przyrastają we właściwy sposób jest kluczowa. Jeżeli pomiary będą zbierane wybiórczo lub w zbyt dużych odstępach czasu, np. raz w miesiącu, to możemy mieć nawet kilka tygodni straty, wynikające z braku podjęcia odpowiednich działań i eliminacji powstałego problemu, jak tłumaczył Łukasz Matura, dyrektor Biura Projektów z firmy Jantar, która opracowała inteligentny system monitoringu zmian masy ciała bydła – CalmScale.

Wdrożenie inteligentnego systemu monitoringu zmian masy ciała bydła wiąże się z wieloma korzyściami, szczególnie w przypadku bydła mięsnego. Przede wszystkim jest on bezinwazyjny dla zwierząt, dzięki czemu nie powoduje zbędnego stresu u zwierząt, jak tłumaczył Łukasz Matura, dyrektor Biura Projektów, Jantar sp. z o.o. podczas tegorocznej Szkoły Zimowej Hodowców Bydła.

Bydło ważone kilka razy na dobę

– Bezstresowość zbierania informacji o wielkości przyrostu masy poszczególnych osobników była naszym głównym celem. Rozwiązanie to niesie ze sobą także inne korzyści, m.in. nie musimy angażować zasobów ludzkich do pomiarów, gdyż odbywają się one automatycznie. Ponadto system dostarcza hodowcom wiele dodatkowych informacji, których do tej pory nie mieli. Wcześniej bydło było ważone raz w miesiącu, teraz kilka razy na dobę, a dzięki połączeniu firm technologicznych i środowiska naukowego możemy z tych danych wyciągać odpowiednie wnioski i właściwie kontrolować całe stado – podkreślił Matura.

Możliwość uniknięcia nawet kilku tygodni straty

Nasz rozmówca wskazał, że wzrost częstotliwości pomiarów zapewnia ciągłą kontrolę nad stadem, informację o prawidłowo postępującym wzroście lub anomaliach w tym procesie.

– Zwierzęta utrzymywane są w konkretnym celu i wiedza na temat tego czy przyrastają we właściwy sposób jest kluczowa. Jeżeli pomiary będą zbierane wybiórczo lub w zbyt dużych odstępach czasu, np. raz w miesiącu, to możemy mieć nawet kilka tygodni straty, wynikające z braku podjęcia odpowiednich działań i eliminacji powstałego problemu. Nasz system zapewnia stałą kontrolę i posiada wbudowane mechanizmy wykrywania sytuacji odbiegających do zakładanych efektów. Pomiary są dokonywane kilka razy na dobę, a dane są analizowane na bieżąco, co pozwala elastycznie reagować i ograniczyć potencjalne straty – mówił Matura.

Raporty i alerty dla hodowców

Hodowcy korzystający z systemu CalmScale mają dostęp do stałych raportów, zaś w przypadku wystąpienia anomalii są informowani o problemie za pomocą wiadomości SMS.

– Jesteśmy na etapie zbierania i analizy danych, jednak przygotowaliśmy już kilka alertów dla hodowców. Są one związane z brakiem przyrostu masy ciała, brakiem odczytów danego osobnika i nieproporcjonalnym w stosunku do innych zwierząt pobraniem ilości wody podczas pojenia. Wprowadziliśmy już kilka z nich i jesteśmy nastawieni na dalsze rozwijanie systemu, szczególnie we współpracy ze środowiskiem naukowym, które wskazuje nam jakie kwestie są najważniejsze dla hodowców. My zaś dbamy, aby informacje zostały przedstawione w sposób przystępny i wygodny dla hodowcy, np. w postaci raportu zbiorczego raz na dobę czy raz na tydzień lub wybiórczo dla poszczególnych sztuk. W przypadku wystąpienia anomalii możemy od razu poinformować hodowcę za pomocą wiadomości SMS – informował Matura.

Pomiary masy ciała dokonywane są kilkukrotnie podczas jednego pojenia

System składa się z kilku technologii, które firma połączyła ze sobą.

– Przede wszystkim jest to waga platformowa wyposażona w poskrom. Pomiary masy ciała dokonywane są kilkukrotnie podczas jednego pojenia. Drugim elementem jest system identyfikacji zwierząt wykorzystujący technologię RFID. Następnie dane przetwarzane są przez nasze oprogramowanie, które zgodnie z zapotrzebowaniem zgłaszanym przez rynek i hodowców rozbudowujemy o nowe informacje i alerty – tłumaczył Matura.

System jest już dostępny na rynku

Nasz rozmówca zaznaczył, że system CalmScale jest już dostępny na rynku.