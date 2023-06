Maj tego roku był kolejnym miesiącem, który ponownie przyniósł spadki cen mleka w skupie. Wielomiesięczne korekty wyraźnie pogarszają nastroje w branży mleczarskiej.

Ceny mleka spadają od początku 2023 r.

Utrzymujące się wysokie koszty produkcji pogarszają rentowność w sektorze mleczarskim.

Coraz więcej gospodarstw rezygnuje z produkcji mleka.

Cena mleka spada od pięciu miesięcy

Według danych GUS średnia cena skupu mleka w Polsce w maju 2023 r. wyniosła 206,52 zł/hl. Ceny oferowane producentom mleka przez podmioty skupowe za surowiec w ubiegłym miesiącu spadły o 4,7 proc. w stosunku do tych, jakie mleczarnie wypłacały w kwietniu 2023 r. Cena z maja br. jest również niższa od tej, jaką mleczarnie oferowały producentom w analogicznym okresie 2022 r. o 6,6 proc.

Najwyższą cenę mleka w maju br. odnotowano w województwach:

podlaskim – 224,68 zł/hl

lubuskim – 216,91 zł/hl

dolnośląskim – 212,73 zł/hl

Najniższe stawki wypłacano zaś w województwach:

pomorskim – 195,89 zł/hl

małopolskim – 196,26 zł/hl

kujawsko-pomorskim – 196,36 zł/hl

Ponownie pierwsze miejsce w rankingu cen mleka utrzymało województwo podlaskie z ceną 195,89 zł/hl. Natomiast na ostatnim miejscu znalazło się tym razem województwo pomorskie (195,89 zł/hl). W maju br. różnica pomiędzy najwyższą i najniższą ceną mleka w skupie wyraźnie się zmniejszyła w porównaniu do ubiegłego miesiąca i wyniosła nieco ponad 10 groszy.

Spada opłacalność produkcji mleka

Ceny mleka w skupie spadają już od niemal pół roku, osiągając w skrajnych przypadkach poziom sprzed kilku lat. Niestety tym obniżkom nie towarzyszą spadki cen środków do produkcji, w pewnych produkty wręcz podrożały. Oznacza to wyraźny spadek opłacalności produkcji mleka, co w wielu przypadkach przyspiesza decyzje o zaniechaniu dalszej produkcji.