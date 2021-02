Cena mleka spadła po raz pierwszy od pół roku

Przeciętna cena mleka w skupie w pierwszym miesiącu 2021 r. zgodnie z przewidywaniami nieco spadła. Nie powinien to jednak być długotrwały trend.

Styczeń 2021 r. był od pół roku pierwszym miesiącem w którym odnotowano zniżkę ceny mleka. Była to jednak obniżka, której spodziewano się w branży w nowym roku. Wynika to z faktu, że grudzień był miesiącem, w którym w wielu mleczarniach, na podstawie rocznego bilansu przyznawano producentom premie, co w sztuczny sposób zawyżało przeciętną cenę surowca. W większości przypadków były to jednorazowe premie, więc w styczniu nastąpiło urealnienie cen mleka.

Według danych GUS, średnia cena skupu mleka w Polsce w grudniu 2020 r. wyniosła 149,35 zł/hl. Ceny wypłacane rolnikom przez mleczarnie za surowiec w zeszłym miesiącu spadły o 2,3 proc. w stosunku do tych, jakie podmioty skupowe wypłacały w grudniu 2020 r. Cena ze stycznia bieżącego roku jest jednak wyższa o 8,9 proc. od tej, jaką mleczarnie oferowały producentom w analogicznym okresie 2020 r.

Najwyższą cenę mleka w czerwcu br. odnotowano w województwach:

• lubuskim – 158,48 zł/hl

• podlaskim – 158,34 zł/hl

• warmińsko-mazurskim – 154,94 zł/hl

Najniższe stawki wypłacano zaś w województwach:

• małopolskim – 132,40 zł/hl

• podkarpackim – 139,58 zł/hl

• łódzkim – 140,48 zł/hl

Po raz pierwszy od wielu miesięcy województwo podlaskie nie jest regionem, w którym uzyskano najwyższą cenę surowca. Obecnie najwyższe stawki za mleko uzyskują producenci z województwa lubuskiego (158,48 zł/hl). Najtaniej zaś sprzedają rolnicy z województwa małopolskiego.

