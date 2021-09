Cena mleka w skupie na krzywej wzrostowej

Po trzech miesiącach spadków w cennikach skupu mleka nastąpiła zmiana trendu i stawki zaczynają stopniowo wzrastać.

Według danych GUS, przeciętna cena skupu mleka w Polsce w sierpniu 2021 r. wyniosła 150,52 zł/hl. Ceny oferowane producentom mleka przez podmioty skupowe za surowiec w ubiegłym miesiącu wrosły o 0,7 proc. w stosunku do tych, jakie mleczarnie wypłacały w lipcu 2021 r. Cena z sierpnia bieżącego roku jest również wyższa o 13 proc. od tej, jaką mleczarnie oferowały producentom w analogicznym okresie 2020 r.

Najwyższą cenę mleka w maju br. odnotowano w województwach:

• podlaskim – 153,77 zł/hl

• lubuskim – 153,39 zł/hl

• dolnośląskim – 152,26 zł/hl

Najniższe stawki wypłacano zaś w województwach:

• małopolskim – 138,01 zł/hl

• łódzkim – 143,13 zł/hl

• świętokrzyskim – 144,75 zł/hl

Cena mleka co prawda zaczęła stopniowo wrastać, jednak podwyżki nie są adekwatne do wzrostu cen środków do produkcji. Opłacalność produkcji mleka jest znacznie niższa niż choćby jeszcze na początku bieżącego roku.

W efekcie widać wyraźne wyhamowanie decyzji inwestycyjnych. Drożejące maszyny i materiały budowlane sprawiają, że uwaga większości hodowców ogranicza się do pokrywania kosztów bieżącej produkcji, które również sukcesywnie rosną.